In 200 per 40 posti da infermiere alla Asst di Lecco: presto l'assegnazione dei posti vacanti. A renderlo noto è la stessa azienda ospedaliera lecchese che aveva indetto un concorso pubblico per il conferimento di quaranta incarichi a tempo indeterminato in qualità di Area dei Professionisti della Salute dei Funzionari (A.P.S.F.) infermiere .

In 200 per 40 posti da infermiere alla Asst di Lecco

Duecento le domande di partecipazione al bando; novantanove i candidati che si sono presentati e che hanno sostenuto le due prove necessarie al superamento del concorso.

I punteggi complessivi riportati da ciascun candidato hanno così consentito, alla Commissione esaminatrice, di stilare la graduatoria finale con settantadue idonei tutti nominati con delibera n. 313 del 14/04/2023.

Presto l'assegnazione dei posti vacanti

L'ASST di Lecco attingerà alla graduatoria per poter compensare il maggior numero di posti vacanti a seguito di cessazioni e pensionamenti programmati, incrementando e rinforzando, dove necessaria, anche la dotazione organica delle unità operative.

Paolo Favini, Direttore Generale ASST Lecco

“Abbiamo deliberato settantadue incarichi a tempo indeterminato per A.P.S.F. infermiere che auspicabilmente si tradurranno in assunzioni nei prossimi mesi.

Gli infermieri copriranno le carenze del personale infermieristico dei presidi ospedalieri di Lecco e Merate e del presidio riabilitativo di Bellano”.