Il traghetto di Leonardo torna a navigare sull'Adda tra Imbersago e Villa d'Adda. Lo hanno annunciato il sindaco di Imbersago Fabio Vergani e il presidente della locale Pro Loco Fabio Mapelli. Per il mese di agosto, il Traghetto sarà operativo nelle giornate di domenica 11 agosto e domenica 18 agosto, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30, grazie alla gestione diretta provvisoria messa in campo grazie alla collaborazione fra il Comune di Imbersago e la Pro Loco.

Il traghetto di Leonardo torna a navigare sull'Adda

A breve, sui siti internet del comune del Comune di Imbersago e della Pro Loco verrà pubblicato il calendario delle giornate di apertura del servizio di navigazione. E’ dal mese di novembre 2022 che il Traghetto è ormeggiato a riva, dopo che il precedente gestore Ingrid Anghileri, ha scelto di lasciare l’attività di traghettatrice per concentrarsi su altre opportunità turistiche sul lago di Como.

In seguito, il grave periodo siccitoso che ha caratterizzato la primavera-estate del 2023, ha di fatto mandato il fiume Adda in secca precludendo la navigazione al Traghetto; condizione che, sommata alla necessità di possedere i titoli abilitativi alla conduzione del natante, ha scoraggiato nuove figure a partecipare al bando di affidamento lanciato dal Comune di Imbersago.

«In questo periodo ci sono state manifestazioni di interesse da parte di persone interessate a gestire il Traghetto e il servizio di noleggio biciclette attiguo; purtroppo la necessità di conseguire l’abilitazione di “barcaiolo”, indispensabile per condurre il natante, ha scoraggiato quasi tutti coloro che si sono fatti avanti - commenta il Sindaco Fabio Vergani –, anche se tuttora continuiamo ad avere contatti stretti con la Cooperativa Paso, interessata a prendere in concessione il Traghetto e l’attività di noleggio biciclette ».

«La Pro Loco di Imbersago ha deciso di mettersi in gioco per far ripartire il Traghetto – aggiunge il Presidente Fabio Mapelli - anche se non è stato facile e c’è voluto molto tempo, ma in sinergia con l’Amministrazione comunale abbiamo creato le condizioni per veder tornare a far funzionare il simbolo per eccellenza del nostro territorio». Il Sindaco e il Presidente della Pro Loco ringraziano gli ultimi gestori del Traghetto, la famiglia Anghileri, per il preziosissimo aiuto garantito in questi ultimi giorni, che ha permesso di poter rimettere in ordine di marcia il Traghetto leonardesco.