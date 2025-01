Le scarpe dei portalettere di Lecco e provincia diventeranno il morbido pavimento delle aree gioco per i bimbi dell’asilo.

Grazie alla creatività e alla coscienza ecologica di alcuni dipendenti di Poste Italiane è nato il progetto “Scarpa vecchia fa buon gioco” per riciclare e le calzature ormai dismesse degli addetti del recapito di Poste Italiane e trasformarle in materiale per la pavimentazione antiurto in dotazione ai parchi giochi per bambini.

Il pavimento dell'area gioco dei bimbi? Si realizza con le scarpe dei postini

Dal Centro di smistamento di Milano Roserio, sono partiti i primi camion con centinaia di scarpe usate pronte ad intraprendere una nuova vita per un sistema che a regime porterà al riciclo di oltre 25.000 scarpe ogni anno.

«Sapere che le nostre vecchie scarpe diventeranno il pavimento di qualche parco giochi per bambini è straordinario – dice Stefano Conforti, portalettere di Lecco – Io e i miei colleghi siamo molto contenti di poter contribuire ad un’attività di riciclo così intelligente e utile». «Guidiamo mezzi green – aggiunge il collega Giuseppe Incognito – rispettiamo direttive molto rigorose sulla raccolta differenziata, e vedere con i nostri occhi il frutto dell’attività di riciclo alla quale partecipiamo con tanto entusiasmo ci rende orgogliosi di far parte della famiglia di Poste, che dimostra con fatti concreti di essere un’azienda impegnata nella tutela dell’ambiente».

«Abbiamo deciso di recuperare le calzature antinfortunistiche giunte a fine vita che Poste fornisce ai portalettere e al personale impiegato negli stabilimenti logistici per trasformarle in materiale per la pavimentazione antiurto in dotazione ai parchi giochi per bambini - spiega Domenico Bellissimo, Responsabile Gestione Operativa Lombardia - Le calzature vengono raccolte ogni due mesi nei centri logistici di Poste dislocati in tutta Italia e trasportate presso il Centro di smistamento della corrispondenza di Ancona, dove vengono prelevate e preparate per un nuovo utilizzo».

È stato calcolato che con 5.500kg di calzature saranno realizzati 50 metri quadri di pavimentazione destinati ai parchetti, l’Azienda, inoltre, che continua il suo impegno verso la transizione green, a breve includerà in questo progetto i caschi dei portalettere e le divise usate.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.