Il nuovo comandate provinciale dei Carabinieri: "Arma e stampa sono alla ricerca della verità"

Il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Lecco, Nicola Melidonis, si è presentato oggi, giovedì 10 ottobre 2024, alla stampa. Incoraggianti le premesse per una buona comunicazione: "Entrambi - ha detto - siamo alla ricerca della verità".

Dalle missioni all'estero, a Quantico nella sede FBI

Il nuovo comandate provinciale, il Colonnello Nicola Melidonis, ha alle spalle oltre 30 anni di servizio, con esperienze all’estero e un corso nella sede di Quantico dell’FBI.

Alla stampa si è presentato - come la collega della Questura - oggi. "La Provincia di Lecco non è lontana dal territorio dove sono nato. Sono milanese di nascita poi ho computo gli studi a Como. Lecco l’ho frequentata più che altro per le sue montagne. Poi ho compiuto studi umanistici all’Università Cattolica di Milano. prima di entrare nell’Arma sono stato Allievo ufficiale degli Alpini ad Aosta". Quindi la decisione di entrare nell’Arma e la frequentazione della Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma.

Tante le tappe di Melidonis prima di arrivare a Lecco

Nei gradi di Tenente e Capitano, Melidonis ha svolto servizio come Comandante in diversi reparti territoriali e di formazione dell’Arma: a Moncalieri (TO), Padova, Taurianova (RC), Reggio Calabria, Voghera (PV) e Genova. Da Ufficiale Superiore, nel grado di Maggiore e Tenente Colonnello, ha operato nell’ambito del Raggruppamento Operativo Speciale in Milano con compiti di antiterrorismo, del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia di Milano e del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU) di Vicenza. Successivamente ha retto il Comando del 14° Battaglione Carabinieri «Calabria» a Vibo Valentia. Ha frequentato l’accademia dell’FBI in Quantico (USA) e conseguito un Master in International Cooperation e Security Diplomacy.

Le missioni di pace

Melidonis vanta una consolidata esperienza internazionale maturata nell’ambito investigativo antiterrorismo e per la partecipazione a operazioni internazionali di Pace e di Capacity Building sotto egida Onu, Nato e Unione Europea in diverse aree di crisi in Sarajevo (Bosnia Erzegovina), Kosovo, Nassiriya (Iraq) e in diversi paesi del Corno d’Africa. «Ho girato un po’» ha spiegato giovedì scorso. per quanto riguarda il suo nuovo incarico ha precisato: "Lecco è sicuramente una realtà molto stimolante dove l’Arma continuerà a prestare grande attenzione ai servizi di prossimità, alle esigenze delle persone sul territorio e ad una armonia di collaborazione con le altre Forze di Polizia".

Come il nuovo Questore anche il colonnello Melidonis ha sottolineato l’importanza della comunicazione. "Il nostro ruolo è affine: entrambi dobbiamo ricercare la verità" ha aggiunto promettendo franchezza e collaborazione. Se il buon giorno si vede dal mattino...