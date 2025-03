Si è tenuto nella mattinata di oggi, giovedì 20 marzo 2025, al il Golf Club di Lecco, un Open Day rivolto a numerosi operatori del lago di Como e della Brianza, organizzato dal consorzio Lake Como Golf Destination in collaborazione con la Camera di Commercio Como e Lecco e con il supporto delle Associazioni Albergatori Confcommercio Como e Federalberghi Lecco, unitamente all'Azienda di Promozione e Formazione Valtellina (APF Valtellina) e al Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina.

Il Golf come attrattiva che unisce il Lago di Como e la Valtellina

L’evento è stato organizzato con due principali finalità: da un lato far conoscere meglio il Golf Club di Lecco e promuovere il golf come attrattiva per scoprire un intero territorio, e dall’altro illustrare la collaborazione instauratasi tra Lago di Como e Valtellina che, grazie alle eccellenze enogastronomiche e le esperienze turistiche ad esse correlate, arricchisce il valore dell’offerta dei territori limitrofi, come appunto il Lago di Como.

Collaborazione, quella tra Lago di Como e Valtellina, che in questi ultimi mesi si è intensificata in primis sulla parte promozionale: basti pensare alla pubblicazione del Valtellina Vacanze oppure alla cartina “100 idee” (in fase di ultimazione), entrambe novità editoriali di APF Valtellina e che prevedono la valorizzazione di attività e punti di interesse della provincia di Sondrio e delle regioni limitrofe del Lago di Como e della Svizzera. Lo scorso 3 dicembre, inoltre, in occasione del workshop "La Valtellina incontra il Lago di Como" organizzato a Lariofiere nell’ambito delle Giornate del Turismo del Lago di Como, numerosi operatori della provincia di Sondrio, soprattutto legati all’offerta enogastronomica, hanno incontrato tour operator, agenzie e operatori lariani per avviare relazioni di natura commerciale. All’evento di stamane hanno partecipato stakeholder e rappresentanze istituzionali, oltre naturalmente a numerosi albergatori del Lago di Como e della Brianza. La giornata, che ha replicato sostanzialmente il modello organizzativo dell’open day di Menaggio dello scorso anno, ha visto la presentazione del ruolo e delle attività di promozione svolte da Lake Como Golf Destination https://lakecomogolfdestination.com/, il consorzio che racchiude al suo interno ben 12 campi da golf (tra cui, per la provincia di Sondrio, quelli di Caiolo e di Bormio) e che intende promuovere idealmente un’unica regione per gli amanti del golf in grado di offrire vari campi da golf (ubicati nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Varese e Monza Brianza) ed esperienze turistiche variegate, oltre che eccellenze enogastronomiche uniche.

APF Valtellina e il Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina hanno così presentato l’offerta turistica ed enogastronomica della provincia di Sondrio con focus, per la parte turistica, su alcuni prodotti che sono già legati al territorio del lago di Como come il Sentiero Valtellina e la iclabile Valchiavenna, oppure il Cammino mariano delle Alpi con Piantedo punto di raccordo con il Sentiero del Viandante. Un approfondimento ad hoc è stato dedicato alla Strada del Vino della Valtellina e alle sue variegate proposte di esperienze. L’offerta enogastronomica è stata poi “toccata” con mano grazie alla degustazione di vini e prodotti DOP e IGP della Valtellina: bresaola, formaggi, mele, vini e pizzoccheri ricettati nel lunch proposto dallo chef del Golf Club di Lecco. Dopo quello di oggi a Lecco, è in fase di definizione un open day al Valtellina Golf & Country Club di Caiolo, in programma ad aprile (seguiranno aggiornamenti).

"È di grande importanza sostenere i diversi attrattori delle nostre destinazioni; tra questi il golf ricopre un ruolo importante, tant’è che il sistema Lago di Como negli ultimi quindici anni ha investito importanti risorse arrivando ad accogliere la fiera mondiale IGTM a Villa Erba a Cernobbio nel 2014.” – ha dichiarato Fabio Dadati, Componente di Giunta Camerale referente per il Turismo della Camera di Commercio di Como-Lecco. – “In questa ottica abbiamo accolto con grande piacere l’ampliamento del perimetro del Consorzio golfistico del Lago di Como, così come stiamo supportando nella promozione i prodotti del settore agroalimentare della Valtellina e della Valchiavenna per una sempre maggiore collaborazione reciproca tra la Camera di Commercio di Como-Lecco e la Camera di Commercio di Sondrio, come auspicato dai presidenti Ezio Vergani e Loretta Credaro in un recente incontro tenutosi a Sondrio. Auspico che sempre più operatori aderiscano alle proposte e sostengano l’impegno del consorzio golf Lago di Como”.

“Tra i pilastri alla base della programmazione strategica di APF Valtellina vi è la collaborazione con i territori limitrofi, come Lago di Como e Svizzera - riporta invece Elio Moretti, presidente di APF Valtellina. - “In quest’ottica la sinergia con questi territori è già ben visibile anche nei materiali promozionali che stiamo realizzando e che mirano a mostrare al potenziale turista un’unica regione, al di là dei confini amministrativi, che offre una ampia e variegata offerta in grado di soddisfare diversi target di clientela”.

“L’offerta enogastronomica è parte integrante dell’esperienza del viaggio e i due territori, Provincia di Sondrio e Lago di Como, presentano sicuramente elementi di complementarità dell’offerta turistica” – sottolinea Claudio Palladi, Presidente del Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina. – “La nostra partecipazione all’Open day del Golf Club Lecco è espressione di un approccio strategico che mira a costruire proposte esperienziali di qualità, con focus sui prodotti DOP e IGP della Valtellina. Il tema è decisamente attuale, soprattutto nella logica del prossimo appuntamento internazionale del 2026, che coinvolgerà il nostro Distretto in prima persona. Condividere azioni e strategie è essenziale, come pure il dialogo con gli operatori del settore alberghiero e ristorativo della provincia di Sondrio e dei territori adiacenti”.