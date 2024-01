“Il futuro che abbraccia il passato”. Se hai tra i 18 e i 28 anni, ecco una grande opportunità per te: un anno in servizio civile volontario in una sede Auser della nostra provincia tra Lecco, Colico e Paderno d’Adda.

Il futuro che abbraccia il passato: servizio civile con Auser Lecco

"Cerchiamo cinque giovani, che stiano con noi 25 ore alla settimana per 12 mesi. L’assegno mensile è di 507,30 euro, offriamo formazione sia generale che specifica. L’impegno è compatibile con lo studio e con un’altra attività lavorativa part-time" spiegano da Auser.

Il progetto consiste nell’assicurare l’accesso alla cura di utenti over 65 fragili e nel sostenere i rapporti tra le persone, favorendo inclusione e invecchiamento attivo. L’obiettivo è ridurre l’isolamento, attraverso l’assistenza telefonica e domiciliare, l’accompagnamento alle attività di socializzazione, l’insegnamento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche. Previsto anche l’avvicinamento alle progettualità sociali.

"Insomma un’occasione per crescere a livello personale e professionale, ma anche per aiutare chi ha bisogno".

La scadenza del bando è fissata per giovedì 15 febbraio 2024 alle 14. Tutte le informazioni sul sito internet https://www.auser.lombardia.it/lecco o al numero 0341 286096.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGETTO IN DETTAGLIO https://www.arciserviziocivile.it/lombardia/progetti/il-futuro-che-abbraccia-il-passato/?fbclid=IwAR2C7W9vkFBWBOxbmzll8W2MkDp-Vdr42YBGy857I8Zc40SR5vt35ZhlTVw

CLICCA QUI PER CANDIDARTI!

https://domandaonline.serviziocivile.it/?CodiceProgetto=PTCSU0002023012979NXTX&fbclid=IwAR3l7dtq6Vezg42UgsgKXgcv9rsgQjZkPelLr7pWJjjFfzecQpvrkVOHUA4