I migliori panifici lecchesi secondo Gambero Rosso? Ecco dove sono

I migliori panifici lecchesi secondo Gambero Rosso? Sono entrambi in Brianza. Anche quest'anno Gambero Rosso ha deciso di portare la guida "Pane e panettieri d'Italia" con la sesta edizione di questa iniziativa. Tra i panifici selezionati nella ragione Lombardia possiamo trovarne due in provincia di Lecco. In questa guida i panifici e i forni sono premiati con un numero di pani che va da uno a tre.

I panifici migliori lecchesi secondo Gambero Rosso

A Merate troviamo il panificio GranAria (via A. De Gasperi, 151) che ha conquistato 2 pani, nato con l'obiettivo (e la sfida) d'introdurre "aria nuova" nel mondo del pane. La famiglia Marasco ha portato a Merate la sua lunga esperienza acquisita sul campo con un'offerta all'insegna dell'indiscutibile qualità caratterizzata dalla presenza del lievito madre. Interessanti sono i pani dai formati più piccoli, preparati con gusti particolari e combinazioni intriganti.

A Casatenovo troviamo invece il panificio Cazzaniga (via A. Manzoni, 10), con due pani: qui, da più di cent'anni, la famiglia Cazzaniga prepara ogni giorno prodotti all'insegna della qualità. A ottobre del 2023 ha anche aperto un secondo punto vendita con annesso un laboratorio di gastronomia dello chef Stefano Figini. La scelta dei pani è molto ricca, si va da quelli più semplici e tradizionali a quelli più ricercati. Da non perdere è l'ottima torta paesana realizzata con una ricetta, custodita gelosamente, tramandata di generazione in generazione.