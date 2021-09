Green pass obbligatorio per i lavoratori, Fontana : "Nella nostra regione inciderà poco"

Una "leva" per evitare nuove chiusure delle attività. Questo l'auspicio espresso dal Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana in riferimento al Green pass obbligatorio per i lavoratori. Dal dal 15 ottobre infatti, secondo la bozza del Decreto del legge sul cosiddetto "super" Green pass, l'obbligo legato alla certificazione verde sarà esteso a tutti i lavoratori, sia pubblici che privati. Nel decreto previste sanzioni anche severe, ma non il licenziamento.

LEGGI ANCHE Stipendio sospeso dopo 5 giorni per chi non ha il Green pass

Green pass obbligatorio per i lavoratori, Fontana : "Sia leva per evitare chiusure"

"Come Conferenza delle Regioni ne abbiamo preso atto, chiedendo però che l'estensione del green pass valga come leva per mantenere le attività aperte anche qualora la situazione epidemiologica porti a cambiamenti di zone - ha sottolineato Fontana commentando commentato l'esito della riunione tra Governo e Regioni sul Decreto legge - Nella nostra regione, che al momento ha completato il ciclo vaccinale all'81% della popolazione e raggiunto l'87% di adesione, inciderà poco".

LEGGI ANCHE Lombardia prima regione a superare l'80% di vaccinati. Lecco quasi al 90%

L'importanza della vaccinazione