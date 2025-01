In occasione della Giornata della Memoria, lunedì 27 gennaio 2025, alle16.00, si terrà una cerimonia speciale a Barzio, nella Sala Conferenze "Ing. Pietro Pensa" della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, in via Fornace 2. Durante l'evento, il prefetto di Lecco Sergio Pomponio consegnerà 16 Medaglie d'Onore ai familiari di cittadini della provincia, militari e civili, che durante l'ultimo conflitto mondiale furono deportati e internati nei lager nazisti, destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Giornata della Memoria 2025: Consegna delle Medaglie d’Onore a Barzio

Le Medaglie d’Onore sono un riconoscimento per il sacrificio e il coraggio di coloro che hanno vissuto questa tragica esperienza, e verranno ritirate dai familiari dei deportati. Di seguito l’elenco degli insigniti:

Mario Acerboni – nato a Casargo l’11/05/1923. Ritireranno la medaglia i figli Maria Gabriella ed Enrico e la nipote Codega Carolina di Perledo. Enrico Arrigoni – nato a Bellano il 20/02/1922. Ritireranno la medaglia le figlie Donata e Sandra Arrigoni con il nipote Enrico Proserpio di Dervio. Guido Artusi – nato a Introbio il 17/07/1912. Ritireranno la medaglia la figlia Roberta Artusi e la nipote Margherita Maroni di Introbio. Carlo Barindelli – nato a Esino Lario il 26/08/1924. Ritireranno la medaglia i figli Rita e Matteo di Esino Lario. Pacifico Baruffaldi – nato a Cortenova il 20/12/1916. Ritireranno la medaglia i figli Angela e Ulderico di Cortenova. Achille Bellani – nato a Casatenovo l’8/02/1912. Ritira la medaglia la nuora Caterina Orlandi Arrigoni ed i nipoti Damiano e Simone di Ballabio. Carlo Beri – nato a Casargo il 02/10/1912. Ritira la medaglia la nipote Maria Duca di Casargo. Felice Capinni – nato a Valmadrera il 25/03/1924. Ritireranno la medaglia le figlie Carla e Marinella con il pronipote Daniele Rusconi di Lecco. Luciano Ciresa – nato a Cortenova il 02/11/1924. Ritireranno la medaglia la figlia Mariangela ed il nipote Massimiliano Porcu di Cortenova. Antonio Dajelli – nato a Gallarate il 10/12/1921. Ritireranno la medaglia i figli Gloria e Mario di Bellano. Biagio Fazzini – nato a Premana il 15/01/1913. Ritireranno la medaglia il figlio Antonio e la nuora Domenica Pomoni di Premana. Ambrogio Galbani – nato a Pasturo l’1/11/1924. Ritira la medaglia il figlio Martino Giosuè di Pasturo. Felice Locatelli – nato a Ballabio il 22/05/1923. Ritireranno la medaglia i figli Antonio e Giuseppe Locatelli di Primaluna. Angelo Mascheri – nato a Cortenova il 30/06/1924. Ritireranno la medaglia la figlia Celestina di Cortenova con il marito Alfredo Comis e la figlia Valentina Comis. Carlo Mascheri – nato a Cortenova il 14/09/1921. Ritira la medaglia la figlia Diana di Pasturo. Alberto Navetti – nato a Como il 17/04/1924. Ritira la medaglia la figlia Renza di Colico.

Sempre lunedì anche tre cittadini di Valmadrera, ormai scomparsi, saranno ricordati con la prestigiosa Medaglia d'Onore, Le onorificenze saranno consegnate ai loro discendenti, che attualmente risiedono in altre province.

In particolare:

A Varese , la signora Marilena Butti riceverà la medaglia d’onore in memoria del padre, Eugenio Butti .

, la signora riceverà la medaglia d’onore in memoria del padre, . A Como, le signore Rosella Cesana e Rosella Ronchetti saranno insignite rispettivamente per i loro padri, Giovanni Cesana e Giovanni Ronchetti.

Questa cerimonia rappresenta un momento importante per ricordare le sofferenze e le esperienze vissute dai deportati, e per onorare il loro coraggio e sacrificio. La Giornata della Memoria è un’occasione per riflettere sulla storia e sul valore della memoria collettiva, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.