Giochi di Liberetà dedicati alla salvaguardia dell'ambiente

Tre come da tradizione le categorie del concorso: poesie e racconti, fotografia, pittura

I Giochi sono aperti a tutti gli over 55, anche non iscritti al sindacato. La partecipazione è gratuita, le opere saranno esposte al pubblico. Saranno premiati con una targa e un buono da 150 euro i vincitori di ognuna delle tre categorie, scelto a insindacabile giudizio delle giurie preposte. Il tema delle opere è libero, ma altri tre premi verranno consegnati per le migliori opere sulla “madre terra”. I vincitori verranno svelati e premiati in una giornata di incontro e di festa che si terrà durante la prima metà di giugno. I campioni avranno diritto a partecipare ai Giochi regionali di Liberetà, in programma a settembre a Cattolica. Parallelamente al concorso creativo, grazie al prezioso impegno dei volontari dello SPI, saranno organizzati momenti di carattere ludico e inclusivo. In programma gare e tornei di briscola, burraco, tennis, bocce, ballo.

La segretaria generale dello Spi di Lecco, Pinuccia Cogliardi

“Tante proposte differenti e gratuite, realizzate in differenti luoghi della provincia, per essere il più possibili inclusive e dare a tutti gli over 55 la chance di partecipare - sottolinea la segretaria generale dello Spi di Lecco, Pinuccia Cogliardi - Un’occasione per coltivare interessi, attitudini, passioni rimaste nel cassetto negli anni del lavoro, ma soprattutto un modo per contrastare la solitudine e la noia. L’obiettivo dei Giochi di Liberetà, sottolinea Cogliardi, è realizzare il diritto al benessere individuale degli anziani, nell’ottica di un invecchiamento attivo e dunque sano. Non solo, in una società sempre più individualista, la scommessa dello SPI è di operare per rafforzare l’idea di comunità”.

Luigia Valsecchi, segretaria organizzativa