Giancarlo Ferrario nuovo presidente della Fabio Sassi

Giancarlo Ferrario è il nuovo presidente dell'associazione Fabio Sassi. La nomina è avvenuta nella serata di martedì, quando nell'aula scientifica dell'ospedale di Merate si è riunita l'assemblea che ha definito l'assetto del nuovo Consiglio d'amministrazione dell'associazione, che quest'anno celebra il 35° di fondazione e che si occupa di assistenza e cure palliative e che gestisce l'hospice Il Nespolo di Airuno.

Ferrario, a lungo direttore del Giornale di Lecco, del Giornale di Merate e di diverse testate del circuito editoriale Netweek, raccoglie il testimone da Daniele Lorenzet, che ha lasciato il suo incarico dopo due mandati particolarmente intensi. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, avrà Marisa Corradini, preziosa colonna della Fabio Sassi da tanti anni.

Il nuovo CdA del sodalizio è composto anche da Fabrizio Limonta, Denise Motta, Anna Maria Gandolfi, Graziano Costa, Fedele Goretti, Laura Citterio e Adele Gatti.

Prima di congedarsi e di passare il testimone a Ferrario, il presidente uscente Daniele Lorenzet ha voluto ringraziare il personale e i collaboratori con una lettera, che pubblichiamo integralmente.

Carissime/i,

come sapete il nostro Consiglio di amministrazione ogni due anni viene rinnovato e di conseguenza anche le cariche al suo interno.

Martedì 21.05 ci sarà l’assemblea elettiva per il nuovo Consiglio di amministrazione e io, dopo due mandati come responsabile di Volontari e due come Presidente, ritengo corretto non fare più parte del nuovo Direttivo tornando a fare il Volontario.

Sono stati quattro anni impegnativi, complicati da quello che è successo: Covid, entrata in vigore della nuova legge sul Terzo Settore, nuove richieste legislative e conseguente ristrutturazione interna.

Non avremmo potuto superare tutto questo senza la vostra professionalità e la vostra disponibilità: dobbiamo sempre ricordarci che per lavorare in una struttura come la nostra è indispensabile metterci il cuore, il sentimento.

Alle nostre Dottoresse e ai nostri Dottori grazie per la vostra competenza e professionalità nel prendersi cura dei pazienti.

Alle nostre Psicologhe grazie per il vostro supporto e la vostra empatia che sono stati fondamentali per il benessere degli Ospiti e dei loro famigliari, senza dimenticare anche il sostegno verso i Volontari.

Alle infermiere e alle OSS grazie per la vostra attenzione e cura quotidiana che hanno garantito un'assistenza di alta qualità. La vostra dedizione ai pazienti è stata evidente in ogni gesto e in ogni sorriso.

Al personale amministrativo grazie per aver garantito che tutto funzionasse senza intoppi durante la trasformazione dettata dalla nuova legge sul Terzo Settore e i relativi cambiamenti.

Al personale della cucina, grazie per aver preparato pasti nutrienti e gustosi che hanno contribuito al benessere di tutti.

Al personale delle pulizie grazie per aver mantenuto i nostri ambienti sicuri e accoglienti. La vostra attenzione ai dettagli e il vostro impegno per l'igiene sono stati cruciali per il nostro funzionamento quotidiano: siete state anche voi attrici protagoniste nell’avere consentito di tenere aperta la struttura durante il periodo Covid.

È stato un viaggio che ci ha visto crescere insieme affrontando le sfide con coraggio e determinazione.

Dovete sempre ricordare che il vostro lavoro è al servizio degli Ospiti e dei loro famigliari nel periodo più difficile della loro vita.

Continuando a lavorare come una vera Squadra potremo solo continuare a migliorare.

Grazie ancora a tutti.