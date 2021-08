Gatta salva cinque cuccioli di lepre che rischiavano la vita per il maltempo

E' una storia di dolcezza infinita, di generosità, di istinto materno che travalica anche la specie. Una storia a lieto fine in cui l'uomo, ci ha messo solo "lo zampino" finale, ma i protagonisti sono tutti animali con una gatta che salva cinque cuccioli di lepre.

E' successo a Santa Maria Hoè e a raccontare l'incredibile vicenda è il sindaco Efrem Brambilla. Sì perchè a trarre in salvo i cuccioli è stata la gatta di Maria Assunta Beloli, la zia del primo cittadino.

"La gatta gatta di mia zia ha portato sotto il suo balcone 5 leprotti, forse per dargli rifugio dopo i forti temporali - ha raccontato il sindaco in rete Brambilla - Forse li avrà visti in pericolo per le forti piogge ed è intervenuta amorevolmente come se fosse la madre. Abbiamo avvertito immediatamente il Nucleo Faunistico Provinciale che ci ha detto di portarli al centro CRAS la Stella del Nord di Calolziocorte".