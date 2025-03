Nella provincia di Lecco, il fenomeno dei NEET (Not in Education, Employment or Training) ha registrato una significativa diminuzione negli ultimi anni. Nel 2013, si contavano circa 7.000 giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiavano né lavoravano, pari al 15% della popolazione giovanile. Secondo gli ultimi dati disponibili, questa percentuale è scesa al 5%, con un totale di circa 3.500 NEET nella stessa fascia d'età. Merito anche delle tante e variegate proposte di orientamento e collocamento promosse nel lecchese, in cui la Provincia di Lecco ha da sempre avuto un ruolo fondamentale. E a certificare la bontà delle tante proposte ora è arrivato anche un importante riconoscimento. Stiamo parlando di Game Upi 2.0, l'iniziativa finanziata attraverso il Fondo per le Politiche giovanili per l'annualità 2023. La Provincia di Lecco si è particolarmente distinta, risultando prima in Lombardia e seconda a livello nazionale con il progetto Tutti al traguardo, non uno di meno, nell’ambito dell’orientamento personale e professionale.

Game Upi: Provincia di Lecco protagonista con "Tutti al traguardo, non uno di meno"

"L'Unione delle Province Italiane ha bandito un fondo per le politiche giovanili e il progetto che abbiamo presentato non è solo uno dei 20 finanziati, ma si è classificato secondo a livello nazionale e primo assoluto in Lombardia - ha sottolineato oggi, venerdì 28 marzo 2025 la presidente Alessandra Hofmann durante un incontro nella sala del Consiglio provinciale - Come suggerisce il titolo, Tutti al traguardo, non uno di meno, l'obiettivo è fornire a tutti i ragazzi gli strumenti più adatti per raggiungere il traguardo, senza lasciare nessuno indietro. Parliamo di dispersione scolastica, ma non solo. Il progetto ha un valore di 150.000 euro, di cui 108.000 euro sono stati finanziati da UPI, mentre 40.000 euro sono cofinanziati dai partner."

Tanti i soggetti coinvolti: Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, Provincia di Como, USR Lombardia - AT Como, Fondazione Don Giovanni Brandolese, Polo Territoriale di Lecco - Politecnico di Milano, ICS "Falcone e Borsellino" Lecco 1, Fondazione CFP Enaip Lombardia - Lecco, Fondazione CFP Luigi Clerici Lecco, ICS Casatenovo e Fondazione Monsignor Parmigiani - CFP "Aldo Moro" di Valmadrera.

"La forte collaborazione tra privati e Pubblica Amministrazione si è rivelata la carta vincente, lavorando in rete e in sinergia sul tema dell'orientamento e del passaggio tra scuola e lavoro - ha aggiunto il Consigliere provinciale delegato a Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione, Antonio Pasquini - L'obiettivo è ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Avere vinto il bando è la certificazione della validità delle iniziative che mettiamo in pratica quotidianamente".

Ma quali sono queste iniziative? A febbraio, ad esempio, è partito il progetto Work@sound Riorientiamoci per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa, promuovendo la creazione di una comunità educante in sinergia con Fondazione Luigi Clerici di Lecco e Enaip Lecco. Nell'ambito delle attività di contrasto alla dispersione scolastica, si inserisce anche il laboratorio di supporto allo studio Portofranco, attraverso il sostegno della Fondazione Don Giovanni Brandolese. E ancora, il prossimo 2 aprile 2025 al Palataurus di Lecco si svolgerà la giornata di orientamento organizzata con l'ICS Falcone e Borsellino Lecco 1 e con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, mentre il 12 aprile 2025 al Polo Territoriale di Lecco - Politecnico di Milano ci sarà la giornata post-diploma. Si prosegue il 16 maggio 2025 a Villa Monastero con WomenIn STEM, l'evento dedicato alle studentesse delle classi terze, quarte e quinte, con l’obiettivo di informarle e supportarle sulla possibilità di proseguire il proprio percorso nell’istruzione universitaria o di alta formazione, dopo il conseguimento del diploma, verso i percorsi STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics. A ottobre tornerà la tradizionale rassegna Orientalmente per presentare l’offerta formativa per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio lecchese e a Lariofiere ci sarà Young Orienta il tuo futuro.

"E' possibile realizzare tutto questo quando tutti gli attori coinvolti si siedono attorno al tavolo - ha concluso il provveditore Adamo Castelnuovo- La Provincia compie da sempre un meritevole lavoro di raccordo. La filiera dell'orientamento, che è in continua evoluzione, si prende cura dello studente, accompagnandolo verso il suo futuro. Arrivare tutti al traguardo è il segno distintivo di una società avanzata. I ragazzi che perdiamo lungo il cammino rappresentano una perdita significativa per la nostra comunità."