Un risultato straordinario nei principali Enti Locali della provincia di Lecco al termine delle elezioni Rsu del Pubblico Impiego: la Fp Cgil è il primo sindacato in Provincia di Lecco con il 65,1% dei consensi, al Comune di Lecco con il 42,5%, e al Comune di Merate con l’87,7%.

Fp Cgil prima in provincia di Lecco

"Una fotografia chiara della fiducia che centinaia di lavoratrici e lavoratori ci hanno accordato, riconoscendo e condividendo il valore delle azioni intraprese dalla nostra organizzazione a tutti i livelli - spiegano dalla Camera del Lavoro di Lecco - Azioni fondamentali per garantire contratti stabili e dignitosi, valorizzare le professionalità, e promuovere un’effettiva conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro".

La Fp Cgil sarà presente con proprie delegate e propri delegati in moltissimi Enti Locali, con una rappresentanza forte anche nei Comuni di medie dimensioni. Alcuni esempi significativi:

Comune di Casatenovo: 35 voti su 45 votanti, pari al 77,77%, con 2 seggi su 3 conquistati.

Comune di Oggiono: 22 voti su 39, pari al 56,41%, con 2 seggi su 3.

Comune di Missaglia: 15 voti su 21, pari al 71,42%, con 2 seggi su 3.

Comune di Calolziocorte: 26 voti su 45, pari al 57,77%, con 2 seggi su 3.

"Un risultato costruito anche e soprattutto grazie all’ascolto, al confronto, alla vicinanza quotidiana. Un metodo che ha portato a una svolta importante anche nella Sanità Pubblica: con 554 voti su 1.685 votanti, la Fp Cgil torna ad essere il primo sindacato in ASST Lecco, ottenendo 12 seggi su 36" proseguono dalla Cgil.

Anche nelle Funzioni Centrali, da tempo in difficoltà a Lecco, la Fp Cgil torna protagonista. All’INPS, con 26 preferenze su 85 votanti, conquista 2 seggi su 5 e rientra dopo anni di assenza ai tavoli di trattativa. Importanti anche l’ingresso all’INAIL, all’Agenzia delle Entrate, al Tribunale di Lecco e il contributo di candidate e candidati a Como per l’INL, a Varese per la Motorizzazione, a Bergamo per la Commissione Tributaria.

Una vittoria vera, costruita giorno dopo giorno con scelte coraggiose e impegno concreto. Perché tutelare i diritti significa costruire giustizia, ogni giorno. I servizi pubblici sono servizi universali, da difendere con forza contro ogni tentativo di privatizzazione, tutelando chi li eroga con dedizione, spesso a costo della propria qualità della vita, in contesti segnati da gravi carenze di personale - chiosano dal sindacato - La valorizzazione del personale e il benessere lavorativo resteranno le nostre priorità. Un immenso grazie a chi ha scelto di votare le liste Fp Cgil e a chi ha deciso di mettersi in gioco in un momento così delicato. Avete rafforzato la nostra rappresentanza".