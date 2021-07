La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, finanzia, attraverso il Piano Lombardia, 65 interventi, di tutela e risanamento delle acque lacustri. Definite anche le modalità di attuazione e di erogazione delle risorse. La dotazione finanziaria è di 16.081.948 euro suddivisa per linea di finanziamento. In alcuni casi vi è il co-finanziamento di Province, Autorità di bacino lacuale, Comuni, Enti gestori aree protette beneficiarie dei contributi. Diversi i finanziamenti nella nostra provincia per per migliorare la qualità delle acque dei fiumi e dei laghi lecchesi

Fondi da Regione Lombardia per migliorare la qualità delle acque dei fiumi e dei laghi lecchesi

Diverse le aree di intervento:

- Recupero sponde/disinquinamento laghi: 11.076.934,98 euro.

- Battelli spazzini: 3.194.645,80 euro.

- Interventi laghi/biodiversità: 1.810.367,05 euro.

"Regione Lombardia come è noto - ha spiegato Raffaele Cattaneo - si è dotata di un Fondo interventi per la ripresa economica, istituito con la legge regionale del 4 maggio 2020. Questo deposito si è reso necessario per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia derivanti dall'emergenza Covid-19. In particolare ci ha consentito di promuovere il recupero delle sponde dei nostri laghi, conservarne la biodiversità e disinquinarli anche con l'utilizzo di battelli spazzini. Regione Lombardia in questo ambito si sta infatti impegnando con estrema convinzione e importanti risorse".

Con questa delibera sono infatti stati individuati i criteri di finanziamento ed è stata istituita anche l'apposita Commissione di valutazione che ha analizzato gli 80 progetti pervenuti.

I progetti approvati e finanziati

- Interventi laghi/biodiversità: 14 progetti nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco, Mantova, Varese.

- Recupero sponde/disinquinamento laghi, 40 progetti: nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Varese.

- Battelli spazzini, 11 progetti: Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Varese.

Interventi sui laghi e biodiversità

Provincia di Lecco

- Garlate: 78.759 euro per interventi di recupero delle sponde e miglioramento degli habitat lacuali del Lago di Garlate.

Provincia di Mantova

- Parco del Mincio: 245.000 euro per interventi idro-morfologici, di tutela della biodiversità e risanamento delle acque lacustri dei laghi di Mantova.

Provincia di Varese

- Vergiate: 44.100 euro per interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri nel lago di Comabbio.

- Parco regionale Campo dei Fiori: 223.000 euro per interventi di miglioramento della biodiversità, del Lago di Ganna.

- Provincia di Varese: 262.848 euro per interventi sperimentali di contenimento di Nelumbo lucifera (Fior di loto) e di Elodea nuttalli (Peste d'acqua) nel Lago di Varese. 83.500 euro per il ripristino della continuità ecologica nelle vicinanze del Campeggio di Azzate.

Provincia di Brescia

- Desenzano del Garda: 85.943 euro per interventi di tutela degli ecosistemi litoranei del basso Lago di Garda occidentale.

- Sirmione: 96.681 euro per interventi a tutela degli ecosistemi litoranei del basso Lago di Garda occidentale.

- Parco Alto Garda Bresciano: 49.441 euro per il miglioramento sponde lacustri del Lago di Garda tra i comuni di Salò e Limone del Garda (BS).

Province di Bergamo e Brescia

- Laghi d'Iseo, Endine e Moro: 56.732 euro per rivitalizzazione del canneto tra Endine Gaiano e Ranzanico. 76.853 euro rivitalizzazione del canneto alla foce del Fossadone. 77.507 euro per la salvaguardia degli anfibi. 380.000 euro per la valorizzazione del fondale del Sebino.

- Iseo: 50.000 euro per il contenimento dei canneti nelle acque lacustri.

Recupero delle sponde e interventi di disinquinamento delle acque

Provincia di Lecco

-Garlate: 28.211 euro per miglioramento degli habitat lacuali del Lago di Garlate, 'Puncia'. Altri 46.721 euro per la sistemazione della sponda. Infine 63.707 euro per riqualificazione ed ampliamento degli habitat 'Costa'.

- Provincia di Lecco: 345.000 euro per risanamento del bacino ovest del Lago di Annone.

- Lecco: 1.500.000 euro per la rinaturalizzazione della foce e oasi del torrente Bione.

- Merate: 500.000 euro per la riserva naturale del lago di Sartirana.

Provincia di Como

- Parco regionale della Valle del Lambro: 25.000 euro per il progetto di tutela e risanamento lago Alserio. Riqualificazione spondale nel Comune di Alserio, in località 'Darsena. Altri 362.338 euro per il miglioramento dei deflussi del lago di Alserio. Ancora 114.223 euro per riqualificazione degli ecosistemi spondali del lago di Pusiano. In aggiunta 35.241 euro per la gestione del canneto del Lago di Alserio. Inoltre 320.851 euro per la gestione della biomassa vegetale sul Lago di Alserio. Altri 565.757 euro per riattivazione, ammodernamento ed automazione dell'impianto del Lago di Alserio. Sono 154.580 gli euro per la riduzione della biomassa vegetale del lago di Montorfano. Infine 74.300 euro per implementazione degli ecosistemi del lago di Montorfano.

- Laghi Ceresio, Piano e Ghirla: 2.110.000 di euro per interventi sui laghi e recupero sponde lacuali.

- Parco del Lago Segrino: 291.000 euro per la riqualificazione spondale.

- Faggeto Lario: 360.000 euro per la riqualificazione ambientale e paesaggistica delle rive lacuali.

- Valbrona: 375.000 euro per la riqualificazione ambientale e paesaggistica delle rive lacuali.

Province di Sondrio e Como

- Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola: interventi di tutela e risanamento del lago di Mezzola e del Pozzo di Riva. Azione 1 - Riqualificazione degli ecosistemi spondali del Pozzo di Dascio (Lago di Mezzola) connesso anche ad un miglioramento della fruizione navigabile. Questo intervento è cofinanziato al 100%. Altri 83.997 euro per interventi di tutela e risanamento del lago di Mezzola e del Pozzo di Riva. Infine 302.364 euro per riqualificazione degli ecosistemi spondali del lago di Mezzola.

Provincia di Varese

- Vergiate: 9.500 euro per il miglioramento della vegetazione di Mercallo. Altri 90.000 euro per interventi ottimizzazione acque meteoriche Parco Corgeno. E ancora 19.400 euro valorizzazione vegetazione via del Sassone. Ulteriori 23.000 euro per riqualificazione vegetazione Brabbia. In aggiunta 56.300 euro per riqualificazione boschi perilacuali. Sono poi 13.500 gli euro rivitalizzazione vegetazione acquatica a Ternate. Infine 50.400 euro per interventi di affinamento acque 'Rio Pesche'. Gli interventi si riferiscono al Lago di Comabbio.

- Ranco: 501.575 euro per riqualificazione spondale e vegetazione Golfo della Quassa.

- Provincia di Varese: 221.800 euro per riqualificazione naturalistica delle sponde del Lago di Varese, chiuse del Bardello.

- Cazzago Brabbia: 165.000 euro riqualificazione della sponda lacuale Lago di Varese.

Provincia di Mantova

Parco del Mincio: 596.000 euro per tutela e risanamento delle acque dei canali Caldone (Goldone) e Osone, laghi di Mantova. Altri 169.500 euro per il ripristino delle sponde Lago di Mezzo e Isola delle oche. Infine 195.200 euro, ripristino delle sponde società canottieri del Mincio.

Provincia di Bergamo e Brescia

- Laghi d'Iseo, Endine e Moro: 165.000 euro per miglioramento ecologico delle Torbiere del Sebino. Altri 126.473 euro per miglioramento ecologico del Lago d'Endine. Ancora 163.433 euro per lo sfalcio del canneto sul lago di Endine. Infine 364.000 euro per il consolidamento spondale e miglioramento della qualità delle acque del reticolo minore a Costa Volpino (BG).

Provincia di Brescia

- Comuni della Valtenesi: 250.000 euro per la gestione sostenibile delle acque meteoriche e miglioramento della qualità delle acque scaricate a lago in via Pace, località Romantica.

- Parco Alto Garda Bresciano: 238.558 euro per miglioramento sponde lacustri del Lago di Garda, tra i comuni di Salò e Limone del Garda (BS).

Battelli spazzini

Provincia di Lecco e Como

- Lario e dei Laghi minori: 250.000 euro per acquisto del battello spazzino.

Provincia di Como e Varese

- Laghi Ceresio, Piano e Ghirla: 450.000 euro per la richiesta di acquisto battello spazzino.

Provincia d Brescia

- Provincia di Brescia: 47.394 euro per acquisto natante veloce per interventi rimozione idrocarburi. Altri 62.360 euro per ammodernamento battello Pelikan1. Infine 561.245 euro per l'acquisto di un nuovo battello.

Provincia di Bergamo e Brescia

- Provincia di Brescia: 107.434 euro per manutenzione straordinaria del battello 'Ecolbat'. Altri 109.160 euro per manutenzione straordinaria battello 'EcoSebino'. Sono 126.007 gli euro per l'acquisto di un nuovo battello raccoglitore e tagliaerba. Infine 693.000 euro per acquisto di un nuovo battello raccoglitore. I mezzi sono in servizio sui laghi Iseo e Idro.

Provincia di Mantova

- Parco del Mincio: 300.000 euro per l'acquisto battello spazzino per laghi di Mantova.

Provincia di Varese

- Provincia di Varese: 488.000 euro per l'acquisto di un battello spazzino per il Lago Maggiore.