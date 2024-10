La Provincia di Lecco ha aperto il bando Fiumi sicuri per il 2024, che prosegue in continuità con gli anni precedenti, in continuità con quanto previsto dal Protocollo d’intesa siglato nel 2006 con Regione Lombardia.

Fiumi sicuri: aperto il bando 2024

Le attività esercitative finalizzate alla verifica di funzionalità ed efficienza delle dotazioni delle organizzazioni di volontariato si concretizzano con la pulizia e la cura dei torrenti, elemento essenziale per la prevenzione del rischio idrogeologico.

Con queste attività si riduce la possibilità di accadimento di eventi calamitosi a seguito di eventi meteorologici particolarmente intensi.

Al bando dell’edizione 2023 sono state presentate 21 proposte di intervento, tutte finanziate, che hanno interessato i territori di 23 Comuni, a conferma dell’interesse degli enti locali per una concreta attività di prevenzione.

Contemporaneamente la partecipazione all’attività esercitativa del volontariato di protezione civile consente la verifica della funzionalità delle attrezzature in dotazione alle organizzazioni di volontariato, così da essere pronti in caso di intervento in emergenza.

Il bando per il 2024 vede uno stanziamento di 45.000 euro con un finanziamento fino al 90% e fino alla concorrenza massima di 3.500 euro.

Le domande di partecipazione e richiesta di finanziamento dovranno essere presentate entro le 12.00 del 1° novembre sul portale delle istanze on line della Provincia di Lecco