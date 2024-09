Per il terzo anno consecutivo, Agatha in cammino ripropone gli appuntamenti di Fitwalking, un’attività che promuove la prevenzione primaria attraverso il movimento, incoraggiando uno stile di vita sano e attivo. L’obiettivo è contrastare la sedentarietà, migliorare il benessere fisico e mentale, e favorire la socializzazione in un ambiente naturale e stimolante.

Fitwalking, camminare bene per stare bene con Agatha in cammino

A partire da venerdì 11 ottobre 2024, ogni venerdì alle 15, sarà possibile partecipare a una camminata di circa un'ora con ritrovo alle 14 presso il Parco di Villa Cabella Lattuada ad Annone Brianza. Il percorso si snoderà lungo il suggestivo Percorso Vita di Annone, un itinerario ideale per combinare esercizio fisico e benessere all’aria aperta. La sessione si aprirà con esercizi di scioglimento e riscaldamento, e si concluderà con stretching per garantire un approccio completo e sicuro.

L’iniziativa sarà guidata dagli istruttori qualificati e volontari di Agatha in cammino, Pietro Alborghetti e Susanna Comar, che seguiranno i partecipanti in ogni fase dell'attività, offrendo supporto e consigli per trarre il massimo beneficio dall'esperienza.

Fitwalking rappresenta un’opportunità per chiunque desideri prendersi cura della propria salute in modo semplice e naturale, con l’obiettivo di prevenire patologie croniche legate alla sedentarietà e promuovere il benessere fisico e mentale.

Dettagli tecnici: si consiglia di indossare abbigliamento comodo e “a strati” e di utilizzare scarpe da ginnastica ammortizzate.

Info e iscrizioni: le iscrizioni devono essere effettuate via email all’indirizzo iscrizioni@agathaincammino-odv.org entro e non oltre le ore 18:00 del 7 ottobre 2024.

La partecipazione è aperta a tutti, con un contributo volontario a sostegno delle attività e dei progetti di Agatha in Cammino.