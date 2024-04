Festa della Polizia: reati in calo a Lecco, ma preoccupa l'aumento delle violenze sessuali

"Passione, spirito di servizio, difesa della legalità e dei più deboli, sempre al servizio dei cittadini e delle istituzioni democratiche tenendo fede al motto esserci sempre". Questo ha detto dei poliziotti il Questore Ottavio Aragona oggi, mercoledì 10 aprile 2024 in occasione delle celebrazioni del 172esimo anniversario di fondazione della Polizia di Stato che si sono svolte a Palazzo della Paure a Lecco.

Festa della Polizia: reati in calo a Lecco

"E' quotidiano lo sforzo compiuto da agenti, funzionari, ufficiali per la gestione dell'ordine pubblico nella provincia di Lecco" ha ricordato il questore analizzando al situazione sul nostro territorio a quasi due anni dal suo insediamento a Lecco. "Tutte le forze di polizia hanno raggiunto importanti risultati nel 2023 e attestiamo una netta diminuzione della delittuosità, -4,3% dei reati rispetto all'anno precedente" .

I reati denunciati complessivamente sono passati dai 10125 del 2022 ai 9688 del 2023. "Si tratta nella maggioranza dei casi di reati contro il patrimonio" ha specificato il Questore.

3619 i furti, 37 con strappo e 1009 in abitazione, 1763 le frodi informatiche, 1539 i danneggiamenti (questi due reati hanno fatto registrare un aumento di circa 1,3%). Il dato relativo agli arresti è aumentato di circa il 30% mentre quello delle persone denunciate in stato di libertà ha subito un decremento di circa il 30%. Infine, anche i dati relativi alle persone e mezzi controllati hanno subito un incremento di circa il 20%.

Preoccupa l'aumento delle violenze sessuali

Andamento altalenante dei reati contro le persone. Due gli omicidi consumati (uno nel 22), 10 quelli colposi e 26 le violenze sessuali (nel 22 erano state 21). Segno purtroppo + anche per i sequestri di persona che sono passati da 4 a 6.

"L'indice della delittuosità generale aggiornato a dicembre 2023 si è confermato in calo dell'1,69% quindi in controtendenza rispetto ad altri territori dove a seguito della fine della pandemia, con la ripresa delle attività, si è registrato invece un aumento dei reati".

La lotta allo spaccio di droga

Il questore ha poi dedicato un approfondimento al fenomeno dello spaccio di droga "a causa della sua pervasività nella nostra provincia". "Si presenta con aspetti diversi nel capoluogo e sul territorio. Nella città di Lecco è presente in zone ben note, ma l'intensa attività di prevenzione e repressione di tutte le forze dell'ordine ha fatto sì che il fenomeno sia diminuito anche se gli spacciatori si sono spostati in altre zone della città per sfuggire alle forze di polizia. Zone che attualmente sono sotto stretta osservazione"

In provincia il fenomeno si manifesta soprattutto nelle aree boschive della Brianza Lecchese e dell'Alto Lago. "In questo ambito, malgrado le azioni di prevenzione, registriamo una maggior stanzialità degli spacciatori e la capacità di queste organizzazioni di rigenerarsi. Molto utili sono state le operazioni di bonifica compiute dai sindaci di queste arre per sottrarre sempre più territori ai venditori di morte".

Enormi le quantità di droga poste sotto sequestro.

Numerosissime sono state le operazioni contro lo spaccio in tutto il Lecchese. "Resta ancora molto da fare ma non abbasseremo la guardia".

Impegnativa anche l'attività compiuta sul fronte dell'ordine pubblico nella gestione della sicurezza in occasione della partite di calcio Lecco e in occasione di eventi come il Nameless Music Festival, il Motoraduno Guzzi. Durante l’anno scolastico 2022/2023 inoltre il personale della Polizia di Stato della Questura di Lecco ha quotidianamente indirizzato le proprie energie anche sul progetto di “educazione alla legalità” che ha visto la promozione di numerosi incontri nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta la provincia.

"La costante collaborazione con il mondo della scuola ha consentito ai ragazzi di conoscere le numerose iniziative della Polizia di Stato sul versante dell’educazione alla legalità in generale e sui fenomeni del bullismo, cyberbullismo, sicurezza stradale, dipendenze da sostanze stupefacenti e violenza di genere. In merito, sono stati effettuati numerosi incontri presso vari Istituti Scolastici della Provincia di Lecco, che hanno interessato gli alunni delle scuole primarie, studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché alcuni incontri con i genitori".

Mario Stojanovic