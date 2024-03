Facebook riparte dopo il down: ok anche Instagram

AGGIORNAMENO ore 18: le problematiche sembrano essersi risolte e i noti social network Facebook e Instagram sono tornati attivi

Panico online: Facebook ha smesso di funzionare attorno alle 16.15 di oggi, martedì 5 marzo 2024.

Le segnalazioni su X (ex Twitter) hanno iniziato ad impennarsi intorno alle 16.15: Facebook e in rapida sequenza anche Instagram sono andati in down.

Cosa significa?

Semplicemente che non si può accedere. Anzi, i social hanno disconnesso gli utenti online chiedendo un nuovo accesso ma poi nulla di fatto.

Il problema è legato verosimilmente ai server del gruppo Meta.

Al momento non sono state ancora rilasciate comunicazioni ufficiali da parte di Meta, la società che gestisce Instagram, WhatsApp e Facebook