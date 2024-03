La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha partecipato ieri, lunedì 25 marzo 2024 a Villa Reale di Monza alla tappa lombarda dell’evento Facciamo Semplice l’Italia, PArola ai territori, il percorso lungo tutto il Paese del Dipartimento della funzione pubblica per condividere con i territori i tanti progetti che riguardano la pubblica amministrazione.

Facciamo diventare semplice l'Italia: il caso della Provincia di Lecco

Organizzata in collaborazione con l’Unione delle Province d’Italia e con la Provincia di Monza e della Brianza, la tappa odierna ha visto l’intervento del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, del Sindaco di Monza Paolo Pilotto, del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza Luca Santambrogio, del Presidente dell’Unione delle Province d’Italia Michele de Pascale e del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Tra i temi trattati nel corso della mattinata il Piao come strumento di valorizzazione delle Province, il capitale umano della pubblica amministrazione e le nuove sfide, la digitalizzazione dei servizi per le imprese e le semplificazioni.

Nel corso del suo intervento la Presidente Hofmann ha parlato dell’esperienza e del percorso della Provincia di Lecco sul tema della digitalizzazione e della semplificazione, soffermandosi in particolare sul Centro servizi territoriale, sui servizi innovativi e ad alto contenuto tecnologico mirati ad accelerare la trasformazione digitale e il rafforzamento delle competenze digitali degli enti aderenti.

Tutto questo per offrire ai cittadini e alle imprese percorsi più semplificati e veloci di accesso alla pubblica amministrazione e servizi pubblici digitali efficaci, evoluti in ambito Smart City, abilitati anche dalle reti 5G e dalle tecnologie emergenti (blockchain, intelligenza artificiale), in moltissimi settori di interesse: illuminazione pubblica, raccolta rifiuti, viabilità, turismo, gestione del traffico e dei parcheggi, sicurezza urbana, monitoraggio ambientale, efficienza energetica.