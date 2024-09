Ennesimo guasto, treni anche oggi in ritardo. Non c'è pace per i pendolari lecchesi: dopo la giornata infernale di ieri a causa di una pozione di pensilina crollata in stazione a Monza, che ha reso necessaria la chiusura di un binario con pesantissime conseguenze per la circolazione ferroviaria per Lecco, anche oggi, mercoledì 18 settembre 2024, i convogli sono in ritardo sulla linea Tirano - Sondrio - Lecco – Milano e non solo.

"La circolazione della direttrice è rallentata a causa di un guasto a un passaggio a livello tra le stazioni di PONTE IN VALTELLINA e SONDRIO che richiede un intervento di ripristino da parte dei gestori della rete. Si registrano ritardi fino a 40 minuti." si legge sul sito di Trenord .

Treni in ritardo - 2817 (TIRANO 07:00 - MILANO CENTRALE 09:43) - 2821 (TIRANO 09:08 - MILANO CENTRALE 11:43) - 10314 (LECCO 08:15 - SONDRIO 10:12) - 10317 (SONDRIO 07:46 - LECCO 09:45) - 10319 (SONDRIO 08:46 - LECCO 10:45) - 2812 (MILANO CENTRALE 06:20 - TIRANO 08:52) - 2814 (MILANO CENTRALE 07:20 - TIRANO 09:55)

Problematiche anche sulla Lecco-Molteno-Monza-Milano

"Un rallentamento della circolazione sulla linea, dovuto all'intenso traffico ferroviario, sta causando ritardi fino a 20 minuti".

Questi i treni interessati: - 24715 (MILANO PORTA GARIBALDI 05:47 - LECCO 07:51) - 24717 (MONZA 06:37 - LECCO 08:10) - 24719 (MONZA 07:07 - MOLTENO 08:12) - 24722 (LECCO 05:48 - MONZA 07:03) - 24724 (LECCO 06:07 - MILANO PORTA GARIBALDI 07:51) - 24726 (LECCO 06:40 - MILANO PORTA GARIBALDI 08:21) - 24728 (LECCO 06:55 - MILANO PORTA GARIBALDI 08:48) - 24730 (LECCO 07:34 - MILANO PORTA GARIBALDI 09:16) - 24725 (MILANO PORTA GARIBALDI 08:17 - LECCO 09:58)