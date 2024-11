Ennesima giornata di inferno per i pendolari lecchesi

Ennesima giornata di inferno quella di oggi, mercoledì 6 novembre 2024, per i pendolari lecchesi. Ritardi e cancellazioni dei treni della linea Lecco-Milano via Carnate, ma anche per la linea del Besanino.

E' drammatica anche oggi, dopo il delirio di ieri sera, la circolazione ferroviaria. Questa mattina, come segnala Trenord, il problema è legato a un guasto alla stazione ferroviaria di Monza, che sta bloccando la circolazione anche nel territorio lecchese.

"La circolazione della direttrice sta subendo forti ritardi per un guasto, di competenza RFI, alla linea ferroviaria nella stazione di MONZA che richiede un intervento di ripristino da parte dei gestori della rete. Per ridare regolarità al servizio è necessario modificare o cancellare il percorso di alcuni treni" si legge sul sito di Trenord.

Questa la situazione nello specifico.

TIRANO-SONDRIO-LECCO-MILANO

- 2812 (MILANO CENTRALE 06:20 - TIRANO 08:52) termina a LECCO

- 2821 (TIRANO 09:08 - MILANO CENTRALE 11:40) origine da LECCO

LECCO-CARNATE-MILANO

- 24821 (LECCO 06:06 - MILANO PORTA GARIBALDI 07:08) termina a CARNATE

- 24825 (LECCO 07:06 - MILANO PORTA GARIBALDI 08:08) cancellato

- 24822 (MILANO PORTA GARIBALDI 07:22 - LECCO 08:24) parte da CARNATE

- 24826 (MILANO PORTA GARIBALDI 08:22 - LECCO 09:24) cancellato

LECCO-MOLTENO-MONZA-MILANO

- 24722 (LECCO 05:48 - MONZA 07:03) termina a VILLASANTA

- 24719 (MONZA 07:07 - MOLTENO 08:12) parte da VILLASANTA

- 24730 (LECCO 07:34 - MONZA 09:21) cancellato

Duro il commento di Eleonora Lavelli, avvocato, consigliere comunale di Imbersago, segretaria provinciale di Azione e pendolare.

"Questa mattina ritardi oltre i 45 minuti per i treni della direttrice Lecco-Milano, senza informazioni al riguardo, tanto meno dall'app di Trenord. L'ennesima fatica per i pendolari, già stremati dalla giornata di fortissimi disagi di ieri. Ieri, infatti, dopo lo sciopero indetto sino alle 17 a causa dell'accoltellamento a un controllore, la circolazione non ha ripreso a funzionare regolarmente prima delle 20. Ho assistito a scene veramente sconfortanti: bambini piangenti e persone urlanti stipate nei pochi treni che sono passati in direzione Monza-Lecco. Disagio veramente palpabile, tra chi si è sentito male, tra chi ha iniziato a strattonarsi per trovare un piccolo spazio sul treno. Le forze dell'ordine sono intervenute per portare via una persona instabile che ha urlato per mezz'ora, nessuno però ha dato un supporto alle persone presenti in una stazione priva dei benché minimi servizi, a cui non è stato dato uno straccio di informazione. Situazioni da terzo mondo, che in Lombardia è surreale vedere".