Emergenza Marche, Brivio che dona è in prima linea

Brivio torna in prima linea per aiutare chi è meno fortunato. Martedì 27 settembre dalle 8 alle 12 al sagrato della Chiesa di San Leonardo di Brivio, "Brivio che dona" sarà presente per raccogliere tutti gli aiuti necessari agli alluvionati della regione Marche. Un bel gesto che permetterà a Senigallia di ricevere qualche materiale utile.

"Brivio che dona" raccoglie tutto il materiale per aiutare le Marche

Il materiale richiesto è l'intimo uomo, donna e bambino/a nuovi. Le calze in cotone uomo, donna e bambino/a anche in questo caso nuovi. I detersivi per la casa tra cui la candeggina, il detersivo per pavimenti, il detersivo liquido per lavatrice, l'alcool, gli stracci per pavimento, le spugne e i rotoli carta assorbente. I detergenti per l'igiene personale: il bagnoschiuma, lo shampoo, le saponette, le salviettine umidificate, la carta igienica, gli assorbenti donna, i fazzoletti di carta. Fondamentali saranno anche gli alimenti a lunga conservazione come la pasta, il riso, il latte, la passata pomodoro in brick, l'olio in bottiglie di plastica, il tonno, i piselli, i fagioli, la carne in scatola e i biscotti.

Ornella Pozzoni: "arriveranno a Senigallia"

"Una raccolta di viveri che può aiutare la popolazione travolta dall'alluvione nella pulizia personale e nella pulizia della casa. - ha spiegato Ornella Pozzoni, organizzatrice dell'evento - sarò in prima linea per raccogliere tutto il necessario. Io faccio parte di City Angels Lecco, quindi collaboriamo direttamente con City Angels sezione di Ancora che manderanno tutto ciò che raccoglieremo a Senigallia".

