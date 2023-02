Elettronica: a Merate l'innovativo percorso di Roadjob. Partirà lunedì 27 febbraio la nuova edizione del corso gratuito di 250 ore in Produzione Elettronica (ROAD PE), ideato “su misura” da RoadJob Academy, per rispondere alla crescente necessità di reperire personale qualificato da parte delle migliori aziende del territorio di Lecco, Como e Monza-Brianza.

Il progetto, guidato da Roadjob in collaborazione con Umana

Il progetto è guidato dall’associazione RoadJob - un pool di aziende, professionisti e istituti di formazione - ed è attuato in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Umana.

Questo il commento di Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana:

Umana è da sempre attenta alle esigenze delle aziende e delle persone e ha raccolto con favore l’invito ad aderire a questo progetto, con l’obiettivo di offrire una risposta personalizzata alle imprese operanti nel settore dell’elettronica e al contempo offrire una valida opportunità di formazione e ricollocamento ai futuri talenti del settore.

L'open day in Elemaster e Gilardoni Raggi X

Per poter partecipare all’ open day, che si terrà il 22 febbraio in Elemaster (Lomagna, LC) e Gilardoni Raggi x (Mandello del Lario, LC) basta iscriversi al link Corso Candidati - RoadJOB. Sarà l'occasione per scoprire da vicino le due prestigiose realtà e partecipare alle selezioni per i 18 posti disponibili al corso. Due eccellenze industriali, operanti in settori molto diversi, ma accomunate dall'elettronica e dall'altissimo livello tecnologico, dalla sensibilità ambientale e sociale e dalla proiezione nel futuro.

“La collaborazione tra Elemaster e Roadjob risulta da sempre efficace e ottimale - questo il commento della Dott.ssa Calvi Rossi, referente per tutto il gruppo Elemaster dei percorsi formativi - al termine infatti della scorsa edizione, conclusasi a novembre 2022, abbiamo inserito con contratto di somministrazione 13 ragazzi, su un totale di 16 partecipanti alla Road PE. Il numero totale di ragazzi che ad oggi sta proseguendo con successo il proprio percorso di crescita professionale in Elemaster, in ambiti e ruoli differenti, è pari a 12; la maggior parte di loro, inoltre, è stata in questi mesi nuovamente coinvolta in altri corsi aziendali, che consentono loro di accrescere le proprie conoscenze e competenze in ambito elettronico”.

Le fa eco la Dott.ssa Elisabetta Ripamonti, HR Manager di Gilardoni: “Un’occasione unica di incontro tra i futuri diplomati della RoadJob Academy e un’industria come la nostra: una delle tante del territorio, sempre alla ricerca di personale motivato e qualificato. Gilardoni ambisce sempre ad essere in prima linea quando c’è occasione di rendere più agevole ed efficace l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro”.

Il corso: un'occasione preziosa per apprendere una nuova professione o riqualificarsi

Il corso si svolgerà presso la Fondazione Clerici di Merate (LC) e prevede 7 settimane di formazione a tempo pieno. Gli studenti avranno accesso, sia in modo teorico che attraverso laboratori, a elementi di tecnologia, componentistica, progettazione, saldatura, fino alla realizzazione e collaudo di impianti elettrici ed elettronici, entrando in contatto con formatori di altissimo profilo: sia docenti di provenienza aziendale che insegnanti degli istituti tecnici e istituti tecnici superiori (ITS). E’ un’occasione preziosa per apprendere una nuova professione ma anche per riqualificarsi.

Il programma prevede un’alternanza di ore in aula e in laboratorio per apprendere, tramite materie come tecnologia e componentistica elettronica, progettazione, saldatura manuale e automatica, la tecnica della realizzazione e del collaudo di impianti elettrici ed elettronici, e avviare gli studenti alla professione di operatore elettronico. Inoltre, che saranno approfondite tematiche trasversali quali Industry 4.0 e trasformazione digitale, digital proficiency, lean, sicurezza comportamentale, sostenibilità ambientale. Gli studenti che avranno concluso con successo il percorso saranno inseriti con un contratto di lavoro.

Dal 2019 a oggi sono 169 le persone che si sono diplomate alla RoadJob Academy, 1260 gli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori coinvolti in attività di orientamento.