Al Mandic è nato Egor: la mamma è fuggita dall'Ucraina

Fiocco azzurro a Merate

Dopo tre giorni di viaggio in pullman mamma Alina è arrivata a Cernusco Lombardone ospitata da una famiglia di conoscenti

Fiocco azzurro nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate – diretto da Gregorio Del Boca – per il piccolo Egor. Mamma Alina Davydovych è partita dalla sua città di residenza, Chernigov, con il suo primogenito di otto anni accompagnata da altre donne con bambini in fuga dalla guerra. Dopo tre giorni di viaggio in pullman è arrivata a Cernusco Lombardone ospitata da una famiglia di conoscenti. Egor è nato a termine (39+1 settimane) alle 15.33 deli ieri, lunedì 28 marzo 2022 e pesa 3.570 chilogrammi.

Al Manidc è nato Egor: la mamma è fuggita dall'Ucraina

.

Dopo la piccola Yana, nata il 19 marzo all'ospedale di Lecco un altro lieto evento, "questa volta al Leopoldo Mandic di Merate, che illumina questi giorni funestati dalla guerra. Benvenuti in Italia a mamma Alina e al piccolo Egor” ha commentato Paolo Favini, Direttore Generale ASST Lecco.

Marinella Miselli, ostetrica Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate

“Siamo riusciti ad attivare un’ottima relazione con la Signora Alina, nonostante non parli italiano né inglese. Alina è stata molto collaborativa e ci è apparsa tranquilla, forse anche perché era al suo secondo parto"

" Accanto a me la collega Betti Pirola con la ginecologa Anna Biffi e il Primario Gregorio Del Boca. Inutile dire che è stata una nascita particolarmente emozionante per tutti noi. Come sempre stiamo facendo del nostro meglio per far sentire la mamma con il suo bambino a casa. Se nulla osta, verrà dimessa giovedì, dopodomani, dove verrà ospitata da una famiglia di Cernusco Lombardone”.