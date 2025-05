Ecco come proteggersi dalle punture di zecche

Sono diffuse in tutto il mondo, e la loro attività si concentra soprattutto nei mesi caldi. Parliamo delle zecche, le cui punture, fenomeno diffuso anche nel nostro territorio, possono determinare per l’uomo, oltre che per gli animali, conseguenze pericolose. Per questo, con il rialzo delle temperature in arrivo e la maggiore potenziale frequenza di questi eventi, ATS Brianza rinnova anche quest’anno in provincia di Lecco e Monza la campagna informativa sulla prevenzione delle malattie infettive trasmesse dalle zecche.

Punture di zecche: i consigli di Ats Brianza per proteggersi

L’obiettivo, disegnato dal Piano regionale di controllo e monitoraggio malattie trasmesse dalle zecche, è quello di sensibilizzare le persone alla conoscenza dei rischi, spesso sottovalutati, e delle modalità di corretta gestione post-puntura, così da ridurne l’impatto sulla salute.

Nella brochure prodotta da ATS Brianza sono contenute preziose informazioni su questi animali, su come prevenire e proteggersi dal contatto con loro, come comportarsi in caso di morso, rivolgendosi sempre ad operatori sanitari delle strutture ospedaliere (pronto soccorso), medici di medicina generale, e presso il servizio di continuità assistenziale, attivando così il sistema regionale di sorveglianza.

Le zecche sono artropodi e aracnidi, al pari di ragni e acari: si tratta di parassiti esterni, che possono colpire l’uomo, e diverse specie animali, selvatici e domestici compresi i cani e i gatti. Si nutrono di sangue, e possono rimanere attaccate all’ospite anche per più giorni. La probabilità di contrarre un’infezione, causata dall’inoculazione di eventuali patogeni nel sangue dell’ospite, è generalmente proporzionale alla durata della loro permanenza.

Il loro habitat preferito è costituito da luoghi caldo-umidi, e ricchi di vegetazione: boschi, pascoli, e anche stalle o ricoveri di animali sono i loro ambienti preferiti. Il morso di zecca non è di per sé pericoloso per l’uomo, i rischi sanitari dipendono dalla possibilità di contrarre patologie infettive trasmesse da questi animali in qualità di vettori, soprattutto se non diagnosticate rapidamente, come encefalite da zecca, malattia di Lyme, rickettsiosi, tularemia, erlichiosi, anaplasmosi e babesiosi.

Per ridurre in modo significativo la possibilità di venire a contatto con le zecche, o almeno per individuarle rapidamente, prima che possano trasmettere una malattia, esistono alcune precauzioni, come indossare indumenti chiari, coprirsi, evitare zone con erba alta, effettuare un esame visivo attento della propria pelle e dei propri indumenti al termine dell’escursione, trattare sempre gli animali domestici con appositi prodotti, proteggere la propria pelle con repellenti cutanei, che riportino sull’etichetta la dicitura “efficace contro le zecche”.

Anche nel caso che si provveda autonomamente alla rimozione della zecca dal proprio corpo, è comunque importante rivolgersi appena possibile ad un sanitario (medico di medicina generale, pediatra, medico di continuità assistenziale o di Pronto soccorso) per le eventuali cure del caso, e per consentirgli di attivare il sistema di sorveglianza regionale, che prevede la segnalazione della lesione da zecca e la consegna della stessa all’ATS competente.

È possibile consegnare la zecca e la scheda di rilevamento, adeguatamente compilata dall’operatore sanitario che ha rimosso il parassita, o che ha prestato le prime cure, recandosi presso l’ufficio più vicino del Dipartimento Veterinario di ATS della Brianza, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, nelle seguenti sedi:

· Lecco C.so C. Alberto 120 Tel. 0341 482465

· Bellano Via Papa Giovanni 15 Tel. 0341 822118

· Merate solo su appuntamento Via S. Vincenzo 6 Tel. 039 2384514

· Usmate Via Roma 25 Tel. 039 6288028 - 6288029

· Desio Via Novara 3 Tel. 0362 304822 – 304875

· Besana Via S.Siro 25/A Tel. 0362 996252

· Monza Via De Amicis 17 Tel. 039 2384611 – 2384614

· Barzio solo su appuntamento Via Fornaci Merlo 2 Tel. 0341 822118