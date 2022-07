Non solo a Lecco, dove la sede dell'Inps di Corso Carlo Alberto è stata temporaneamente chiusa nelle giornate di oggi, lunedì 11, e domani, martedì 12 luglio 2022 per consentire le operazioni di sanificazione dopo che è scoppiato un focolaio Covid.

Anche a Merate l'onda lunga dell'aumento dei casi (ieri sono stati 281 i nuovi contagiati rilevati in provincia di Lecco e 797 quelli in provincia di Bergamo) si fa sentire con conseguenze non solo per quanti, positivi al Coronavirus, sono in isolamento domiciliare, ma per tutti.

Sì perchè a causa del Coronavirus nei prossimi gironi potrebbero verificarsi disservizi nello spazzamento stradale.

Dopo l'Inps focolaio Covid anche nella ditta di igiene urbana a Merate

A mettere i cittadini di Merate "in guardia" è stata nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 luglio 2022, Silea, la società che gestisce i servizi di raccolta rifiuti e di igiene urbana nell’intera provincia di Lecco.

"Possibili disservizi o ritardi nello svolgimento delle attività di igiene urbana"

"Silea informa che nel Comune di Merate nei prossimi giorni potrebbero verificarsi disservizi o ritardi nello svolgimento delle attività di igiene urbana, a causa del protrarsi delle difficoltà della ditta appaltatrice Colombo Biagio, dovute all’incremento di casi di positività Covid che già da qualche settimana sta coinvolgendo il personale operativo" si legge nella nota ufficiale della società".

Piano straordinario

Società che però, scusandosi tanto con con i cittadini quanto con con l'Amministrazione comunale diretta dal sindaco Augusto Massimo Panzeri, rassicura: "Silea è al lavoro per garantire la maggiore copertura possibile del servizio sul territorio, predisponendo inoltre un piano di interventi straordinari per recuperare e compensare i disservizi riscontrati"

Non solo ma Sile ha anche avviato le "procedure di contestazione contrattuale alla stessa ditta appaltatrice".

Uffici chiusi oggi e domani all'Inps di Lecco

Come detto problematiche si sono verificate anche nella sede lecchese dell'Istituto nazionale di previdenza sociale dove è scoppiato in focolaio Covid ha reso necessaria la chiusura degli uffici per consentire le operazioni di sanificazione prima di riaprire al pubblico.