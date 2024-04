Donazioni di organi in aumento a Lecco. Secondo i dati diffusi oggi, mercoledì 17 aprile 2024, dalla Asst di Lecco nel corso del 2023 il Coordinamento Ospedaliero di Procurement per la Donazione di Organi e Tessuti lecchese ha segnalato al Coordinamento Regionale Trapianti 27 potenziali donatori multiorgano (18 potenziali donatori a cuore battente in "morte encefalica", e 9 potenziali donatori a cuore fermo). Si tratta di un dato in incremento rispetto sia al 2022 (19 segnalazioni) che al 2021 (11 segnalazioni).

Dei 27 potenziali donatori d'organi segnalati lo scorso anno, 15 hanno effettivamente donato gli organi, permettendo di effettuare:

15 prelievi di fegato

22 prelievi di rene

3 prelievi di cuore

2 prelievi di polmone

20 prelievi di cornee

1 prelievo di tessuto muscolo-scheletrico

3 prelievi di cute

1 prelievo di valvole cardiache

1 prelievo di isole pancreatiche

Sono stati inoltre sottoposti a prelievo 4 donatori multitessuto, che hanno permesso di effettuare:

8 prelievi di cornee

3 prelievi di tessuto muscolo-scheletrico

4 prelievi di cute

2 prelievi di valvole cardiache

Infine sono stati effettuati prelievi di sole cornee da 150 donatori (122 a Lecco e 28 a Merate); quest'ultimo dato è in netto incremento rispetto al 2022 (96 donatori totali) e al 2021 (42 donatori totali).

In Terapia Intensiva le opposizioni alla donazione di organi sono state complessivamente il 18,5%, decisamente inferiori sia alla media nazionale (tasso di opposizione al 30,5%) che a quella lombarda (tasso di opposizione al 27,8%).

Esattamente un anno fa è stato aperto presso gli URP di Lecco e Merate uno sportello per la registrazione di volontà in ordine alla donazione dei propri organi dopo la morte: nel corso di questo primo anno di attività lo sportello di Lecco ha effettuato 15 registrazioni, quello di Merate 5 registrazioni.