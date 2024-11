E' previsto per domani, venerdì 29 novembre 2024, lo sciopero generale indetto da CGIL Uil per protestare contro la manovra di Bilancio del Governo Meloni considerata "penalizzante per i ceti medio bassi e questo non è accettabile" hanno sottolineato i sindacalisti lecchesi.

LEGGI QUI I MOTIVI DELLO SCIPOERO GENERALE DEL 29 NOVEMBRE 2024

Domani sciopero generale: corteo a Lecco. A rischio scuola, trasporti, raccolta rifiuti

A Lecco lo sciopero generale si articolerà con un corteo che partirà da Largo Caleotto alle 9 e poi giungerà in piazza Diaz, davanti al Municipio di Lecco dove ci sarà il presidio dei sindacati dei lavoratori.

Diversi i settori "a rischio" domani, a partire dalla scuola, dove le lezioni non sono garantite, continuando con la raccolta die rifiuti. Da Silea, la società che gestisce il servizio in provincia di Lecco hanno fatto sapere che "In previsione dello sciopero proclamato da diverse sigle sindacali per la giornata di venerdì 29 novembre 2024, SI avvisa che potrebbero verificarsi disservizi nelle raccolte dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana. Si ricorda che in caso di mancata raccolta, il sacco deve essere ritirato ed esposto nel successivo turno dedicato".

Per quanto riguarda i treni il personale di Trenord non è coinvolto dallo sciopero, ma l’agitazione sindacale potrà causare ritardi e soppressioni sulle linee che transitano su rete FERROVIENORD. In particolare, potranno essere interessate le linee regionali e suburbane che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna – da e per Saronno (S3), Seveso/Camnago (S4), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese Nord/Laveno – e la Brescia-Iseo-Edolo.

Saranno possibili variazioni anche sul servizio delle linee “miste” che transitano su entrambe le reti, FERROVIENORD e RFI: S1 Saronno-Milano Passante-Lodi, S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo, S9 Saronno-Seregno-Albairate, S12 Cormano Cusano-Milano Passante-Melegnano, S13 Garbagnate-Milano Passante-Pavia.

Saranno coinvolti anche i servizi aeroportuali Malpensa Express su Milano Cadorna e Milano Centrale e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Per il collegamento con l’Aeroporto di Malpensa, saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 (da via Paleocapa, 1) e tra Busto FS e Malpensa Aeroporto T1.

Sarà regolare il servizio delle linee che effettuano l’intero tragitto su rete RFI.

Nella mattina di venerdì, sulle linee che circolano esclusivamente su rete FERROVIENORD viaggeranno i treni con orario di partenza dalla stazione di origine entro le ore 9. Sulle linee “miste”, viaggeranno i treni che transitano prima delle ore 9 dalle stazioni di cambio rete: Milano Bovisa e Seregno.