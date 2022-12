Oggi, venerdì 16 dicembre 2022, si conclude la settimana di mobilitazione dei Giovani Democratici della Lombardia contro i disservizi di Trenord. Tra lunedì 12 e venerdì 15 dicembre, in diverse stazioni lombarde i Giovani Democratici hanno organizzato una serie di volantinaggi per condividere con le centinaia di migliaia di pendolari la loro mobilitazione: da un lato la protesta per i continui disservizi, come ritardi, cancellazioni, carrozze insicure e costi altissimi; dall'altra le proposte: sconti sugli abbonamenti per studenti e per lavoratori in base al reddito, sicurezza sui treni e nelle stazioni, investimenti per impedire i clamorosi ritardi e il ripristino delle corse serali cancellate.

Disservizi Trenord: proteste nella stazioni lecchesi

La mobilitazione ha coperto quasi tutte le province, i volantinaggi sono stati fatti lunedì 12 dicembre a Soresina (CR), martedì 13 dicembre a Castelleone (CR), Varese e Gallarate (VA), mercoledì 14 dicembre a Lecco, Cernusco-Merate (LC), Oggiono e Olgiate-Calco-Brivio (LC), Ponte san Pietro (BG), Crema (CR), Pavia, giovedì 15 dicembre a Cremona, Bergamo, Romano di Lombardia (BG), Milano Cadorna, Milano Lambrate e Milano Garibaldi e oggi venerdì 16 dicembre a Milano Rogoredo e Castelmaggiore (CR).

La mobilitazione si concluderà lunedì 19 dicembre alle 18.30 in Stazione Garibaldi FS di Milano, con un presidio di protesta. Al presidio, oltre ai giovani dem, saranno presenti anche diversi esponenti dei comitati dei pendolari.

"Siamo molto soddisfatti della settimana di mobilitazione che siamo riusciti ad organizzare in tantissime stazioni nella maggior parte delle province lombarde. Il freddo, la sveglia all'alba o il buio della sera non hanno fermato la battaglia dei Giovani Democratici al fianco dei pendolari. Abbiamo raccolto tanti racconti sui disservizi e sui disagi che devono vivere quotidianamente i cittadini e le cittadine lombarde che si spostano con i treni. C'è frustrazione e rabbia, e si sa di chi è la colpa: della gestione politica della destra in Regione Lombardia. Non smetteremo di lottare." Queste le parole di Lorenzo Pacini, segretario dei Giovani Dem Lombardia.