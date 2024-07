Digital Smart: finanziati due nuovi progetti lecchesi

Digital Smart: finanziati due progetti lecchesi. Ad annunciarlo il sottosegretari alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

Due nuovi progetti lecchesi finanziati attraverso il bando Digital Smart

“In occasione della sessione di assestamento al bilancio 2024 - 2026, abbiamo approvato oggi in Consiglio regionale il subemendamento che garantisce lo scorrimento dell’intera graduatoria del bando “Digital Smart 2023” approvato a maggio 2023 per finanziare gli interventi ammessi e non finanziati presentati dai piccoli Comuni - spiega Piazza - Con questo subemendamento mettiamo a disposizione nuove e importanti risorse regionali che permetteranno di attuare uno scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 5988 dello scorso 16 aprile e di finanziare tutte le proposte progettuali già ritenute ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle risorse".

Ai fondi inizialmente messi a disposizione, pari a 4.435.053,56 euro, se ne aggiungono altri 799.000 euro che consentiranno di finanziare ulteriori 2 progetti lecchesi, che si aggiungono ai 6 progetti già finanziati, relativi ai Comuni di Montevecchia “LibraryHub: creando il futuro dell'apprendimento con aule modulari digitali smart” per 46.314 euro e Rogeno “Il giro del mondo in 200 giorni” per 39.097,58 euro.

L’iniziativa, rivolta alle scuole primarie dei piccoli comuni della Lombardia con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è finalizzata alla realizzazione di spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative. Con gli spazi smart per la didattica si rafforza l’interazione studenti‐docenti‐contenuti‐risorse, grazie all’utilizzo delle tecnologie più avanzate.

"Queste risorse rappresentano un grande passo avanti da parte di Regione Lombardia che ha rivolto l’attenzione all’innovazione dell’istruzione e un impegno concreto per garantire sostegno ai piccoli comuni” chiosa Piazza