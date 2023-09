Un’arzilla nonnina che è riuscita a sottrarsi alla cosiddetta truffa dello specchietto. Un’altra che non è caduta nella trappola del finto tecnico. Una terza che era stata contattata da un sedicente avvocato che le ha raccontato una storia riguardante il nipote chiedendole dei soldi, che lei non ha consegnato. Sono solo tre esempi dei diversi casi di raggiri non andati a segno anche grazie a un progetto editoriale che ha visto Giornale di Lecco e Giornale di Merate (con i quotidiani online primalecco.it e primamerate.it) collaborare con i Carabinieri del Comando provinciale. E proprio basandosi sui suggerimenti dei militari dell’Arma i truffatori sono rimasti con il più classico pugno di mosche.

Martedì 26 e mercoledì 27 settembre 2023 due iniziative concluderanno questo percorso editoriale, che è stato caratterizzato da sei diverse pubblicazioni ciascuna dedicata a un aspetto differente.

Dalla parte dei nonni: due incontri contro le truffe a Lecco e Merate

La prima si terrà a Lecco, con inizio alle 10.30, a Palazzo Falck, in piazza Garibaldi. A rappresentare l’Arma sarà presente il comandante della locale Compagnia, il tenente colonnello Andrea Domenici. Toccherà a lui fornire alcune indicazioni utili al pubblico e rispondere alle domande. Il tema è, ovviamente, quello della sicurezza delle persone più deboli, come appunto gli anziani. Il tenente colonnello Domenici dialogherà con il direttore del Giornale di Lecco e del Giornale di Merate Riccardo Baldazzi.

Il giorno seguente, mercoledì, un incontro analogo si terrà a Merate, sempre con inizio alle 10.30, nella sala civica Fratelli Cernuschi di viale Lombardia. A questo secondo appuntamento saranno presenti il tenente Raffaele La Rovere (comandante Nucleo operativo radiomobile) e il comandate della Stazione, luogotenente Edonio Pecoraro, mentre il ruolo di moderatore sarà svolto dal responsabile della redazione del Giornale di Merate Matteo Scerri.

Ad entrambi gli incontri saranno presenti rappresentanti delle istituzioni e di associazioni e altre realtà che si occupano di anziani. L’ingresso è libero (fino all’esaurimento dei posti disponibili), e aperto a tutti. Questo perché tutti - indipendentemente dall’età - corrono ogni giorno il rischio di cadere nei tranelli dei truffatori.

Al termine di ciascun incontro ai presenti sarà consegnato un omaggio.