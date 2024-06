Dal supermarket virtuale al simulatore di guida: collocamento disabili all'avanguardia. Grande successo per il seminario Accomodamenti ragionevoli e tecnologie assistive per agevolare chi lavora in una condizione di disabilità, organizzato dal servizio Collocamento mirato della Provincia di Lecco e dagli enti accreditati al lavoro-ambito disabilità. All’incontro hanno aderito numerose imprese del territorio, enti pubblici e operatori che a vario titolo lavorano nell’ambito del disability management.

Dal supermarket virtuale al simulatore di guida: collocamento disabili all'avanguardia

Sono intervenuti il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione, Formazione professionale e Centri per l’impiego Carlo Malugani con la dirigente Cristina Pagano, il professore ordinario di Organizzazione aziendale alla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e presidente dell’associazione AspoLab Ets di Lecco (associazione per lo sviluppo cognitivo del potenziale cognitivo) Domenico Bodega, lo psicologo dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Eugenio Medea Mattia Chiappini, il tecnologo del Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di sistemi e tecnologie industriali intelligenti per il manifatturiero avanzato Cnr-Stiima sede di Lecco Chiara Tagliaferri, il presidente della cooperativa sociale Il Seme Marco Martinelli, il professore associato Dipartimento di Design del Politecnico di Milano Nicola Lopomo, il professore associato coordinatore di laboratorio di prototipazione virtuale e realtà aumentata Dipartimento di Ingegneria meccanica del Politecnico di Milano Mario Covarrubias.

Dopo una parte introduttiva sugli accomodamenti ragionevoli definiti dalla Convenzione Onu del 13 dicembre 2006 “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”, sono stati analizzati progetti specifici che supportano persone con disabilità nel lavoro quotidiano.

In particolare, è stato condiviso con le aziende il progetto MindBot, che supporta la motivazione e l’impegno del lavoratore nell’interazione cobot-lavoratore in modo flessibile e personalizzato, per facilitare esperienze lavorative attive e positive, prevenendo così esperienze negative di ansia o noia e apatia.

Numerosissimi i progetti di ricerca scientifica presentati dal Cnr, come il Supermarket virtuale, per supportare le persone anziane o fragili grazie a un training cognitivo e una riabilitazione motoria degli arti superiori, o Riparto, il simulatore di guida per assistere operatori nella valutazione delle capacità di guida dell’utente con disabilità e nella scelta degli ausili di cui dotare l’automobile. È stato inoltre mostrato il carrello delle pulizie Training factory 4.0. Il classico carrello delle pulizie è stato potenziato e dotato di elementi visual (colori, segnaletica, supporti video) e tecnologici; gli elementi visual, la codifica, la semplificazione dei compiti consentono alle persone con disabilità, in particolare psichica e intellettiva, di imparare in maniera efficace le sequenze lavorative. Infine, è stata condivisa la tecnologia del visore di realtà aumentata che ha la capacità di proiettare ologrammi tridimensionali nel campo visivo dell’utente. Questa tecnologia promette di abbattere barriere e offrire un efficace supporto nei processi di inserimento lavorativo per le persone disabili.

Il seminario ha evidenziato l’importanza che rivestono le nuove tecnologie per il miglioramento della vita lavorativa delle persone disabili, affinché si possa neutralizzare in maniera effettiva lo svantaggio derivante dalla menomazione o limitazione di cui soffre, dandogli l’opportunità di candidarsi al posto di lavoro e di svolgerne le funzioni essenziali, godendo dei benefici collegati a quell’impiego, in condizioni di uguaglianza con gli altri lavoratori.

La dirigente Cristina Pagano si è soffermata in particolare sul supporto concreto fornito alle imprese dalla Provincia di Lecco, come la Dote Impresa, in particolare l’Asse II, che prevede un contributo per l’acquisto di ausili e l’adattamento del posto di lavoro per un importo massimo di 15.000 euro.

“Sono molto soddisfatto della partecipazione e dell’interesse delle imprese del nostro territorio al seminario sugli accomodamenti ragionevoli - commenta il Consigliere provinciale Carlo Malugani - La Provincia di Lecco, attraverso una serie di servizi e iniziative, da sempre è impegnata nel sostegno alle aziende e per favorire l’inserimento delle persone con disabilità nei contesti produttivi”.