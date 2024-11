“Importanti risorse per chi pratica sport in provincia di Lecco grazie a una misura di Regione Lombardia dedicata alle ASD (Associazioni sportive dilettantistiche) che ha destinato circa 137.000 euro a 23 realtà lecchesi”. e' il commento del Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini in relazione alla pubblicazione della graduatoria del bando ‘Sostegno dell’attività ordinaria delle Associazioni/Società Sportive dilettantistiche (ASD/SSD) e dei Comitati/Delegazioni di FSN/DSA/EPS – Anno 2023’ sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Da Regione 137mila euro a 23 società sportive lecchesi

“Nella nostra provincia sono presenti ben 591 ASD e SSD, per un totale di 70mila tesserati – continua Zamperini - Svolgono un ruolo importantissimo: avvicinano i giovani alle pratiche sportive, spesso accompagnandoli in grandi successi. Agenzie educative insostituibili, grazie alle quali tanti giovani riescono a stare lontani dei guai, crescendo con valori che contribuiscono allo sviluppo della nostra società.”

La graduatoria ha tenuto conto di vari fattori, quali la storicità, il numero di affiliazioni e tesseramenti, la presenza di allenatori qualificati e le iniziative dedicate ai più giovani, come i campi estivi e i raduni scolastici. In Lombardia, sono state ammesse 700 domande, finanziate per ben 4 milioni, grazie ad aumento della dotazione prevista per il bando.

“Come dimostrato da questo intervento – conclude Zamperini – è concreto l’impegno di Regione Lombardia, e del sottosegretario Federica Picchi, a favore dello sport e della promozione di percorsi inclusivi. Anche questo stanziamento rappresenta un investimento indiretto sulla salute dei cittadini e sul futuro delle nostre comunità”.

TUTTI I CONTRIBUTI LECCHESI