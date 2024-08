Da Atlanta '96 a Parigi 2024: la tecarterapia lecchese conquista le Olimpiadi

Molti atleti, ha proseguito Scerri, scelgono di sottoporsi ai trattamenti di tecarterapia sia per accelerare il processo di recupero in seguito alle prestazioni sportive ma anche in preparazione di una gara.

«Oltre a risolvere rapidamente i principi di infiammazione e dolore, i trattamenti di HumanTecar aiutano gli atleti anche in tante altre situazioni – ha invece sottolineato Manuela Scerri – Può, ad esempio, agevolare il recupero energetico, far superare il jet lag, rimediare a cali di attenzione. Attraverso lo sport e le collaborazioni a livello mondiale, non solo in campo olimpico, abbiamo affinato una tecnica che negli anni abbiamo esteso a un pubblico molto vasto. Chiunque può andare in un centro HumanTecar e sottoporsi alla tecarterapia, proprio come un grande campione».

Tanti gli atleti e i professionisti transitati in questi primi dieci giorni di Olimpiadi nel centro HumanTecar della meratese Unibell Srl. Tra questi anche la discussa pugile algerina Imane Khelif e lo storico preparatore giamaicano di Bolt Glen Mills.