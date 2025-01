Cure palliative: al via il corso per volontari

L’Associazione Fabio Sassi di Merate annuncia l’apertura delle iscrizioni per il corso di formazione destinato ai nuovi volontari, un percorso dedicato a chi desidera avvicinarsi al mondo delle cure palliative e offrire supporto a chi affronta momenti di particolare fragilità.

Associazione Fabio Sassi: al via il corso per volontari in cure palliative

Il corso, completamente gratuito, si svolgerà dall’11 febbraio al 5 aprile 2025 presso l’Oratorio di Airuno, in Via Postale Vecchia 24, con incontri settimanali che si terranno il martedì sera dalle 20.30 alle 22.30 e una sessione conclusiva sabato 5 aprile dalle 9.00 alle 13.00.

Con il coinvolgimento di professionisti esperti e volontari esperti, il corso si propone di sensibilizzare i partecipanti sulle principali tematiche legate alle cure palliative. Il programma prevede approfondimenti sulla storia e la filosofia di questo approccio, il ruolo dei volontari, la gestione dei bisogni psicologici e sociali dei pazienti e delle loro famiglie, nonché aspetti bioetici e spirituali legati alla cura.

Come spiega il Presidente Giancarlo Ferrario, questo corso non è solo un momento di formazione, ma una "opportunità per avvicinarsi con cuore e competenza a chi vive situazioni di grande fragilità. I nostri volontari sono il cuore pulsante della missione dell'Associazione e rappresentano un sostegno fondamentale per i malati e le loro famiglie.”

L"iniziativa si ispira al core curriculum elaborato dalla Federazione Cure Palliative, che definisce le competenze fondamentali per i volontari impegnati nell"assistenza in hospice, nei servizi domiciliari e nelle RSA. Il corso è strutturato per sviluppare competenze trasversali, con particolare attenzione alla relazione interpersonale, alla comunicazione e alla collaborazione responsabile con l’équipe multidisciplinare. Con circa 200 volontari attivi, l'Associazione offre numerose opportunità per contribuire, consentendo a ciascuno di mettere a disposizione le proprie capacità e inclinazioni in vari ambiti.

I volontari svolgono un ruolo cruciale nelle attività dell'Associazione, rappresentando un anello prezioso nella catena di solidarietà che sostiene i malati e le loro famiglie. La loro dedizione e il loro impegno permettono di offrire servizi essenziali e di mantenere viva la missione dell'Associazione Fabio Sassi.

L'Associazione si impegna inoltre a fornire una formazione interna continua ai volontari: nel 2023 ha erogato complessivamente 2510 ore di formazione per i volontari operativi, a testimonianza dell'impegno costante nella preparazione dei propri membri.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano intraprendere un percorso di volontariato presso l"Associazione Fabio Sassi, nei diversi ambiti operativi: dall"assistenza diretta alle attività di supporto organizzativo e promozionale. Per entrare a far parte del gruppo volontari, è necessario frequentare almeno sette incontri e completare un periodo di tirocinio affiancato da volontari esperti.

Le iscrizioni sono aperte fino alla prima giornata del corso e possono essere effettuate inviando una mail a volontari@fabiosassi.it o compilando la scheda di iscrizione disponibile sul sito ufficiale dove è disponibile il programma completo del corso. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l"Associazione al numero 039 9945222 o al numero 039 9900871, attivi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.