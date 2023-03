Cresimandi a San Siro per l'incontro con l'arcivescovo: presenti tantissimi lecchesi

Sono stati davvero tantissimi i cresimandi lecchesi che ieri, domenica 26 marzo, hanno raggiunto lo stadio San Siro di Milano per l'incontro con l'Arcivescovo Mario Delpini. Presenti anche tanti sindaci e amministratori e tra questi il primo cittadino di Lecco Mauro Gattinoni. "Da Lecco a Milano, ospite sui due bus della comunità Pastorale Acquate, Bonacina e Olate, di ritorno passaggio sul pullman di San Nicolò e Pescarenico - ha raccontato Gattinoni - Sono state occasioni per rispondere con schiettezza alle domane dei ragazzi, dei loro genitori, curiosi sul futuro della nostra città. Un grande in bocca al lupo anche agli adolescenti di San Nicolò, tra i protagonisti delle coreografie allo stadio. Un assaggio di quella “Piazza Paradiso” che, in fondo in fondo, è quella che scegliamo di costruire insieme ogni giorno! L’Arcivescovo Mario Delpini ha invitato i ragazzi a guardare al futuro senza paura, con generosità, senza timore dei fallimenti. Una bella dose di speranza!"

A riempire gli anelli dello Stadio circa 50 mila persone: i ragazzi e le ragazze che hanno scelto di ricevere il sacramento della Confermazione nelle prossime settimane e mesi, i loro genitori con padrini e madrine, i sacerdoti, le religiose e le catechiste che li accompagnano nel cammino.

Il tema dell’incontro di quest’anno riprendeva la lettera di mons. Delpini, “Piazza Paradiso. Vivere la terra come una promessa”, presentata in occasione dell’avvio dei “100 giorni cresimandi”: un invito a riflettere su un nuovo modo di abitare il mondo. I ragazzi hanno così immaginato un futuro basato sui valori dell’inclusività, della carità, nel rispetto del creato e, come gesto tangibile della volontà di comunicare la loro visione al mondo degli adulti, hanno anche invitato alla cerimonia i sindaci dei loro Comuni di appartenenza.

circa 700 figuranti che hanno animato il Meazza coinvolgendo con canti, balli, animazioni e ole il pubblico sugli spalti. Dalle 16 nella Sala Executive erano presenti l’arcivescovo Mario Delpini, i Vescovi ausiliari e i Vicari episcopali. Prima dell’ingresso in campo, mons. Delpini ha rivolto un saluto ai cresimandi con disabilità. Alle 17 l’arcivescovo, accompagnato dal sindaco di Milano, ha dato avvio alla celebrazione con un giro di campo per salutare i presenti.

"Vorrei ricordarvi la preghiera del cuore da ripetere 10 volte, 100 volte, 1000 volte quando dobbiamo sconfiggere la paura e lo scoraggiamento. Desidero ringraziare tutti voi che siete venuti e tutti coloro che vi hanno accompagnato - ha detto l'arcivescovo di Milano - Desidero ringraziare i sindaci presenti che hanno accolto il nostro invito".