338 casi in una settimana (46 nel capoluogo, 19 a Merate, 22 a Casatenovo, 23 a Calolziocorte, 11 a Valmadrera solo per citare i comuni più popolosi ) e 6 vittime riconducibili al virus. Sono questi i dati, aggiornati al 14 dicembre 2023 messi a disposizione da Regione Lombardia, in merito alla diffusione del Covid in provincia di Lecco.

Covid: sei vittime in una settimana. Tamponi a tutti i pazienti del Pronto soccorso del Manzoni

Numeri da non sottovalutare sebbene continuino a non essere uno specchio reale della realtà cosiderata l'esigua quantità di tamponi effettuati. Ma proprio sul fronte tamponi a Lecco c'è una novità. Dai giorni scorsi chiunque acceda al Pronto soccorso del Manzoni, per qualsiasi tipo di patologia, viene sottoposto a tampone per evitare la diffusione del virus in ospedale.

Continua nel frattempo la campagna vaccinale: saranno riproposti nei prossimi fine settimana ulteriori Vax Day contro il Covid-19 e l'influenza.

I Centri Vaccinali dell’ASST di Lecco saranno così organizzati:

sabato 23 dicembre c/o Lecco (Via Tubi, 43) e Merate (L.go Mandic, 1)

sabato 30 dicembre c/o Lecco (Via Tubi, 43) e Merate (L.go Mandic, 1)

La somministrazione dei vaccini è aperta a tutta la popolazione; è gratuita e su prenotazione tramite i portali di Regione Lombardia:

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/

Ricordiamo che, per chiunque lo desiderasse, sarà possibile effettuare la co-somministrazione di entrambi i vaccini (antinfluenzale e Covid-19): in questo caso è sufficiente prenotarsi in uno solo dei due indirizzi e comunicare l'intenzione della co-somministrazione direttamente in ambulatorio.