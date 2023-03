Lieve aumento dei ricoverati che sono passati dai 174 di venerdì scorso ai 201 odierni. E' quanto emerge dal report Covid diffuso oggi, 10 marzo 2023, come ogni venerdì da Regione Lombardia.

Covid: lieve aumento dei casi a Lecco e dei ricoverati

Ad oggi risultano 3 i pazienti con sintomi e positivi al virus ricoverati in Terapia intensiva mentre sono 188 quelli nei reparti. 46 le vittime nell'ultima settimana, una in più rispetto al periodo tra il 24 febbraio al 2 marzo.

I dati lombardi

Dall'inizio della pandemia:

- Decessi: 45.604;

- Dimessi guariti: 4.071.259;

- Tamponi totali: 45.155.162;

- Casi totali positivi: 4.122.500.

I casi per provincia

Ecco invece l'incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 9 marzo e mercoledì 8 marzo:

Milano: 216 di cui 86 a Milano città;

Bergamo: 64

Brescia: 71;

Como: 31;

Cremona: 35;

Lecco: 28 (20 sette giorni fa)

Lodi: 20;

Mantova: 30;

Monza e Brianza: 55;

Pavia: 29;

Sondrio: 7;

Varese: 42.

Covid in Italia

A Livello nazionale sono 23.988 i contagi da Coronavirus in Italia nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Un trend in calo del 10,1% rispetto alla settimana precedente quando erano 26.684. Si registrano 216 morti nell'ultima settimana in diminuzione rispetto alla precedente in cui erano 228.