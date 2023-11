Covid e influenza: vax day gratuito sabato 25 a Lecco e Merate

Il Ministero della Salute e Regione Lombardia hanno delineato nuove direttive e raccomandazioni per l'avanzamento della campagna vaccinale contro il Covid-19 e l'influenza. A partire dal 20 novembre, infatti, è disponibile gratuitamente l'accesso alle vaccinazioni per l'intera popolazione.

Covid e influenza: vax day sabato 25 a Lecco e Merate

Per sfruttare al meglio questa opportunità, l’ASST di Lecco ha organizzato per sabato 25 novembre al Centro Vaccinale di Lecco (Via Tubi, 43) e al Centro Vaccinale di Merate (Largo Mandic, 1) un Vax Day dedicato a tutta la popolazione interessata, senza limiti di età e/o patologie.

La somministrazione dei due vaccini è gratuita e su prenotazione tramite il portale di Regione Lombardia:

influenzale: https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/

Covid: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

L’ASST di Lecco comunica inoltre che la campagna di vaccinazione contro l'influenza e il Covid-19 proseguirà anche nelle settimane successive per tutta la popolazione, sempre previa prenotazione.