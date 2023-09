Continuano ad aumentare i casi Covid, anche nel Lecchese, ma la buona notizia è che la provincia di Lecco è tra le meno colpite della Lombardia.

Covid, casi in aumento ma Lecco è tra le province lombarde meno colpite

Nelle ultime quattro settimane si è registrata una progressiva ripresa della circolazione del virus in tutta Italia, con dati in crescita costante.

Come riportato nel bollettino settimanale di Gimbe di mercoledì 13 settembre 2023, in Lombardia negli ultimi 14 giorni (31 agosto-13 settembre) si rileva un'incidenza di 105 casi positivi per 100.000 abitanti.

Rispetto alla settimana precedente i casi sono aumentati del 64% e i malati tornano ad occupare gli ospedali e le terapie intensive. E' quanto emerge dal monitoraggio Covid di Gimbe, la fondazione costituita dall'associazione Gruppo Italiano per La Medicina Basata sulle Evidenze che settimanalmente riporta il bollettino con i dati ufficiali del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale.

Per quanto riguarda le singole province lombarde, secondo i dati relativi alla scorsa settimana - dal 7 al 13 settembre 2023 - a Cremona i casi registrati ogni 100mila abitanti sono stati 87. Quindi Pavia con 87, Mantova con 81, Lodi con 74, Brescia con 72, Milano con 64, Monza Brianza con 62, Lecco con 57, Como con 51, Bergamo con 50, Varese con 49 e ultima Sondrio con 32.

La situazione in Lombardia

Nell'ultima settimana la Regione Lombardia ha registrato, come già detto, una variazione percentuale positiva dei nuovi casi settimanali del 64%.

I posti letto occupati negli ospedali dai pazienti Covid rimangono sotto la media nazionale seppure in aumento del 34% rispetto alla settimana precendente (dati del 13 settembre 2023): sono 185 in area medica e 2 in terapia intensiva.