"E' importante rispondere all'sms di Ats. In caso di mancata risposta l'utente contattato, ma stante il numero elevato di positività, non è possibile garantire tempi rapidi".

I casi, sebbene in lieve calo rispetto alle scorse settimane, sono ancora tanti (ieri oltre 700 in Provincia di Lecco) e il contact tracing, ovvero l'attività di ricerca e gestione dei contatti di un caso confermato Covid-19, resta un'arma essenziale per combattere l'epidemia in corso. Proprio per questo Ats Brianza ha cercato di snellire le procedure, modificando l'attività di tracciamento.

Covid, cambiano le regole del tracciamento: le indicazioni di Ats per i lecchesi

Come funziona il nuovo contact tracing. "Se sei positivo al Covid ATS ti invia un sms che contiene le disposizioni di isolamento - spiegano dall'Agenzia di tutela della salute - 7 giorni dal tampone positivo se sei VACCINATO con la dose booster (terza dose) o se hai completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, o se sei guarito dal covid19 nei 120 giorni precedenti, 10 giorni dal tampone positivo in tutti gli altri casi".

L'isolamento poi conclude solo con un tampone molecolare o antigenico negativo.

"Questa modalità consente di essere più veloci nel fornire le informazioni, per questo è importante rispondere al messaggio ricevuto e fornire le informazioni richieste - sottolineano da via Tubi - In caso di mancata risposta l'utente contattato dalla ATS, ma stante il numero elevato di positività, non è possibile garantire tempi rapidi di contatto".

Tutte le attività da compiere passo dopo passo

Sei Positivo? Sei contatto di Positivo?

Riepiloghiamo tutte le informazioni utili

SOGGETTI POSITIVI

L’ isolamento domiciliare è obbligatorio e si conclude:

1 - PER I SOGGETTI VACCINATI che abbiano ricevuto la dose booster (terza dose) o che abbiano completato il ciclo vaccinale (2 dosi di vaccino per Pfizer, Moderna, Astrazeneca; 1 dose per Janssen (Johnson & Johnson); la malattia da covid19 + 1 dose di vaccino nei 12 mesi successivi; 1 dose di vaccino + la malattia da covid19 se contratta oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino)

nei 120 giorni precedenti, con un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi

2 - PER I SOGGETTI CHE NON RIENTRANO NELLA CATEGORIA 1, con un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi

In caso di persistente positività l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall’autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare.

In tutti i casi è necessario attendere attestazione di fine isolamento da parte di ATS

Il tampone antigenico o molecolare di fine isolamento gratuito potrà essere eseguito presso:

Le farmacie aderenti del territorio https://www.farmacia-aperta.eu/

I punti tampone del territorio che erogano tale servizio, esibendo il presente provvedimento di isolamento; per evitare code e lunghe attese si raccomanda comunque di registrarsi tramite il link ricevuto via sms.

Rivolgendosi per la prenotazione al proprio medico o pediatra di famiglia

Come e dove effettuare un tampone

Si specifica che un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe l’isolamento.

Quando verrà emesso il certificato di guarigione a fine isolamento, in automatico verrà annullata la revoca del suo Green Pass entro 48 ore. La sua Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione tornerà così ad essere valida fino alla sua scadenza. Contestualmente verrà emesso anche il green pass di guarigione.

SOGGETTI CONTATTI STRETTI DI POSITIVO

1.CONTATTO NON VACCINATO o che al momento del contatto con il positivo NON abbia completato il ciclo vaccinale* da almeno 14 giorni, È POSTO IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 10 giorni dall’ultimo contatto col soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone molecolare o antigenico con risultato negativo

2. CONTATTO VACCINATO che al momento del contatto con il positivo abbia completato il ciclo vaccinale* da più di 120 giorni e che abbia tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatico: È POSTO IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone molecolare o antigenico con risultato negativo

3. CONTATTO VACCINATO CHE ABBIA RICEVUTO LA DOSE BOOSTER o che abbia completato il ciclo vaccinale* nei 120 giorni precedenti, o che sia guarito dal covid19 nei 120 giorni precedenti, È POSTO IN AUTOSORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 5 giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 (test prescritto dal medico curante)

4. OPERATORE SANITARIO è posto in SORVEGLIANZA SANITARIA senza isolamento domiciliare con l’obbligo di eseguire tamponi con frequenza giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con il soggetto positivo

Si specifica che un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe la quarantena .

NON è previsto l’invio da parte di ATS di un provvedimento di fine quarantena; l’attestazione ricevuta dai contatti via SMS, se rispettate le condizioni sopra indicate, è da ritenersi valida per il termine del periodo di quarantena o autosorveglianza.