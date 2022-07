Covid: aumentano le linee vaccinali al Manzoni. Corsa al vaccino dopo il boom di casi

Corsa al vaccino nel Lecchese dopo il boom di casi. Passano da due a quattro le linee vaccinali allestite presso l’Hub Vaccinale dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco – che manterrà i consueti orari di apertura: dalle 8.00 alle 14.00, da lunedì a sabato – dopo il via di Regione Lombardia alla prenotazione della quarta dose per gli ultrasessantenni e per le persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti da dodici anni in su.

Vaccinazioni Covid: aumentano le linee vaccinali al Manzoni

L’ASST di Lecco ha così attivato centocinquanta slot giornalieri prenotabili per le somministrazioni delle quarte dosi di vaccino Covid-19 che, ricordiamo, da oggi, mercoledì 13 luglio 2022, possono essere somministrate dopo almeno quattro mesi (120 giorni) dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).

Le indicazioni di Asst

"È vivamente raccomandata la prenotazione utilizzando il portale della Regione Lombardia all’indirizzo https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ - sottolineano dall'ospedale - Per ricevere la vaccinazione è necessario presentarsi con documento di identità e tessera sanitaria".

Casi in aumento ma in aumento anche le dosi di vaccino

L'aumento dei casi registrato negli ultimi periodi anche nel Lecchese (ieri 610 nuovi contagi nella nostra provincia e sebbene quello del martedì sia un picco, anche nei gironi precedenti i contagi erano comunque alti) spinge verso la vaccinazione.

Il trend delle inoculazioni è infatti in aumento come dimostrano i dati diffusi da Asst.

Oggi le vaccinazioni sono state 325 (3 prime dosi, nessuna seconda dose, 34 terze dosi e 288 quarte dosi di cui 78 riguardano residenti over 80) contro le 227 di ieri (3 prime dosi, 4 seconda dose, 44 terze dosi e 176 quarte dosi) e le 145 di lunedì (1 prime dosi, 6 seconda dose, 34 terze dosi e 104. quarte dosi).

Le novità sul vaccino

Ecco la tabella che riassume Circolare MdS 11/07/2022 “Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”.



Il Ministero della Salute raccomanda la somministrazione di una seconda dose di richiamo, o second booster, di vaccino anti Covid a mRna, nei dosaggi che seguono.

Per il Comirnaty di Pfizer e BioNTech: 30 microgrammi diluiti in 0,3 millilitri di soluzione.

Per lo SpikeVax di Moderna: 50 microgrammi diluiti in 0,25 millilitri di soluzione.

In entrambi i casi devono essere passati almeno 120 giorni, circa 4 mesi, dalla prima dose di richiamo o da un eventuale tampone positivo successivo al booster primario.

Per chi è consigliata la quarta dose: over 60 e pazienti fragili over 12

La “quarta dose” è ora consigliata a tutte le persone di età uguale o superiore ai 60 anni e per i soggetti fragili di età pari o superiore ai 12 anni (solo il Comirnaty può essere somministrato nella fascia tra i 12 e i 17 anni, mentre entrambi i vaccini a mRna possono essere somministrati dai 18 anni in su).