Coronavirus: 62 nuovi contagi a Lecco nelle ultime 24 ore

A fronte di 15.633 tamponi effettuati, sono 2.243 i nuovi positivi (14,3%) in Lombardia. E' quanto emerge dal bollettino Coronavirus diffuso dal Pirellone oggi, lunedì 19 settembre 2022.

Coronavirus: 62 nuovi contagi a Lecco

62 i casi accertati oggi a Lecco, mentre ieri erano stati 7.

I ricoverati nei reparti ordinari Covid sono 477 ovvero 13 più di ieri. I degenti nelle terapie intensive sono 10, 2 in meno rispetto a 24 ore fa. 7 i decessi riconducibili al Coronavirus.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 15.633, totale complessivo: 41.185.138

- i nuovi casi positivi: 2.243

- in terapia intensiva: 10 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 477 (+13)

- i decessi, totale complessivo: 42.433 (+7)

I nuovi casi per provincia

Milano: 611 di cui 283 a Milano città;

Bergamo: 261;

Brescia: 390;

Como: 150;

Cremona: 89;

Lecco: 62;

Lodi: 38;

Mantova: 102;

Monza e Brianza: 165;

Pavia: 127;

Sondrio: 47;

Varese: 131.

La situazione Coronavirus in Italia

Oggi sono 8.259 i nuovi casi Covid in Italia contro i 12.082 di domenica. I tamponi processati sono 67.416 (ieri 138.248), con un tasso di positività al 12,25% (ieri 12,5%). I decessi sono 31 (ieri 32), per un totale di 176.609 dall'inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 151 (-6), mentre quelli nei reparti ordinari sono 3.493 (-73). La regione con più nuovi positivi è la Lombardia (2.243), seguita da Lazio (815), Emilia Romagna (731), Veneto (677) e Campania (609).