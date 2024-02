Dopo un 2023 ricco di eventi, è ripartita a pieno ritmo anche quest’anno l’attività del Coro Auser Leucum, una delle espressioni più significative dal punto di vista culturale di Auser Leucum ODV-ETS.

Coro Auser Leucum, una "cura" per l'anima degli anziani

Il coro nasce nel 1994 per un’iniziativa di un gruppo di donne, impegnate nell’aiuto agli anziani e appassionate di canto popolare, che sulla base della loro esperienza conoscevano l’importanza del canto come mezzo per destare l’interesse e arrivare al cuore della gente. Il coro Auser Leucum dal 2017 è socio della Consulta Musicale di Lecco, grazie alla quale ha avuto l’opportunità di confrontarsi e collaborare con altri gruppi musicali e corali e di rafforzare i rapporti con le realtà associative della Città di Lecco.

Il coro si propone di riscoprire, conservare e diffondere il canto popolare per la valorizzazione del patrimonio culturale locale e più in generale del nostro Paese, con un’attenzione anche alla salvaguardia della lingua dialettale e si rivolge con particolare attenzione al pubblico dei centri per anziani e degli ospiti delle case di riposo, dove questo tipo di espressione viene riconosciuto e apprezzato sia come intrattenimento che come momento di comunicazione e ricordo; il coro però realizza anche interessanti proposte per qualsiasi tipo di pubblico, con interventi nelle piazze, nei teatri e in manifestazioni pubbliche per mantenere viva questa tradizione nella popolazione anche in un ambito intergenerazionale.

Il repertorio comprende canzoni relative a varie tematiche quali i mestieri, canti delle donne, canti tradizionali delle regioni oppure i canti con temi sociali o contro la guerra e della resistenza. Non mancano poi canti che portano momenti di allegria e coinvolgimento degli spettatori presenti dove i brani a sfondo giocoso vengono anche “messi in scena” con delle recite da parte dei coristi vestiti con costumi che richiamano i personaggi della canzone (il frate, la monaca, il magnano, il prete, lo spazzacamino, e i vari “morosi”, “morose” e suocere) che portano una ventata di buonumore e a cantare con entusiasmo assieme al coro coloro che assistono all’esibizione.

Il Coro Auser Leucum, durante l’anno 2023, ha visto un incremento delle attività svolte, in un’ottica di apertura a nuove opportunità pur mantenendo l’impegno, che da sempre è un fattore importante nell’attività del coro, di operare nelle case di riposo per portare momenti di svago e di felicità alle persone anziane in esse ospitate. Il coro ha sviluppato alcune proposte rivolte a tutta la popolazione partecipando anche ad iniziative pubbliche. Di rilievo è stato il progetto “Musik-ieri”, che ha vinto un bando di concorso con la Fondazione comunitaria del Lecchese per le arti dal vivo con relativo finanziamento e che ha visto l’esecuzione di ben 10 concerti con una modalità innovativa e coinvolgente. Inoltre è da evidenziare che nel mese di maggio vi è stata la partecipazione al Festival Internazionale del Folklore in Piazza Garibaldi a Lecco.

Una nuova attività iniziata durante il 2023 ma che proseguirà anche per il 2024 è stata la partecipazione di una rappresentanza del coro alla cerimonia ufficiale di conferimento delle nuove cittadinanze italiane a persone provenienti da altre nazioni, che si tiene presso la sala consigliare del Comune di Lecco, per cantare l’inno nazionale.

Grazie inoltre alla nostra presenza nel direttivo della Consulta musicale di Lecco sono state sviluppate anche attività congiunte con altri gruppi folkloristici quali i Firlinfeu e i Picett del Grenta, che sono state molto apprezzate dagli spettatori.

Il bilancio del 2023 è di 35 sessioni di prove e 41 esibizioni o concerti .

Dall’inizio del 2024 sono state fatte delle prove a 11 nuovi aspiranti coristi e 2 musicisti (chitarristi); sono entrati a far parte del coro 6 nuovi coristi (3 donne + 3 uomini) e 1 chitarrista. Ad oggi il coro risulta composto da 19 coristi (10 donne + 9 uomini) e da 1 chitarrista ed è diretto dal maestro Gianmichele Brena. Quattro fin qui le esibizioni quest’anno.

Sono allo studio o in fase di sviluppo per il 2024 molti progetti, come un “concerto di primavera” con canzoni allegre e ballabili da effettuarsi ad aprile presso l’Auser di Calolziocorte; riprogettare una versione aggiornata del “Musik-ieri “ da proporre nei mesi primaverili e estivi; sviluppare una specifica iniziativa intitolata “Canta l’ambiente” che potrà vedere un’attività congiunta con il programma in fase di definizione da parte di Auser-Progetto essere; programmare alcuni concerti inerenti iniziative coordinate da “Laorca Lab”; effettuare attività congiunte con il gruppo folkloristico dei Firlinfeu all’interno delle attività della Consulta musicale di Lecco; partecipare a concerti organizzati dalla stessa Consulta musicale di Lecco nell’ambito di specifiche manifestazioni; predisporre i concerti natalizi per il prossimo natale.

“Attraverso l’attività del coro Auser Leucum cerchiamo di portare divertimento nelle strutture delle Rsa e nei luoghi della socialità e di sollecitare ricordi – dichiara il presidente di Auser provinciale Lecco, Claudio Dossi - un grazie va a tutti i coristi, al maestro Brena e al coordinatore Aurelio Pozzi , oltre che al sindacato Spi che sostiene la nostra azione. Stiamo lavorando a nuove iniziative, per questo cerchiamo nuovi volontari per ampliare il coro e le voci”.