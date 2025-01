Dodici chef selezionati che propongono dodici piatti ispirati alla tradizione lombarda Uno per ognuna delle dodici province della nostra regione. Ecco spiegata in sintesi l’essenza del progetto Convivium, che ha creato un’agenda 2025 con le ricette prelibate allo scopo di sostenere la Caritas Ambrosiana e la Casa delle Carità di Lecco e il servizio mensa che essa offre.

Convivium, una agenda con dodici piatti ispirati alla tradizione lombarda

L’agenda Convivium 2025 e’ arricchita dalle schede nutrizionali delle ricette proposte realizzate dal Dottor Marco Missaglia, medico di Mandello, specialista in scienza dell’alimentazione e in Endocrinologia sperimentale. Il medico lariano che nel dicembre 2024 è stato insignito del premio Bramante 2024 per la divulgazione scientifica in ambito alimentare, si è detto onorato per aver partecipato a questo importante progetto a sostegno della Caritas Ambrosiana e la sua azione di carità.

"Questa organizzazione dona sostegno non solo alimentare ma anche psicologico e ed economici a decine di persone fragili. Ancora una volta -spiega Missaglia - viene condiviso il concetto del cibo come ricerca e come possibilità per stare in salute che vede spesso collaborare la figura del cuoco e del medico, senza rinunciare alla valorizzazione della tradizione".

Tra gli chef che hanno collaborato diversi personaggi stellati come Mauro Elli per Como, Valerio Tafuri per Pavia o ancora Alessandro Proietti Refrigeri per Lodi.

Diversi gli imprenditori che hanno sostenuto il progetto che ha coinvolto differenti professionalità; dai maestri della fotografia, al responsabile del progetto grafico e concept Paolo Vallara.

Convivium 2025: quando la ricerca in cucina e la scienza dell’alimentazione creano sinergia a favore della Caritas Ambrosiana accompagnando i mesi dell’anno con la valorizzazione della gastronomia lombarda.