Controlli anti Covid, nessuna multa

I dati di ieri

Secondo la Prefettura nessuna sanzione è stata emessa nei confronti di persone e attività commerciali.

Ben 171 persone fermate e 15 attività controllate, ma nessuna multa. E' questa la fotografia dei controlli anti Covid della giornata di ieri, venerdì 18 febbraio, in provincia di Lecco.

Controlli anti Covid, zero multe

Nessuna sanzione né chiusura in provincia di Lecco nella giornata di ieri, a differenza del giorno precedente in cui si è registrata la chiusura di un bar a Barzago. Le 171 persone e le 15 attività controllate dalle forze dell'ordine sono risultate tutte in regola con i dispositivi di protezione personale, Green pass e norme anti Covid in generale.