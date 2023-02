È possibile fare domanda per ottenere un contributo economico per l’acquisto di sostituti del latte materno, alle donne con condizioni particolari che impediscono la pratica naturale dell’allattamento. Lo ha reso noto oggi, lunedì 6 febbraio 2023, Ats Brianza

Contributo da 400 euro per l'acquisto sostituti del latte materno

Questa possibilità nasce dalla DGR 7665/2022 di Regione Lombardia che ha emanato le “Indicazioni operative regionali per l’erogazione del contributo economico previsto per l’acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento, ai sensi del DM Salute del 31/08/2021”.

Entro il 15 Febbraio 2022, le donne in determinate condizioni patologiche potranno richiedere un rimborso fino a 400 euro per la spesa sostenuta per i nati dal 01/01/2020 al 31/12/2022 e riferita ai primi sei mesi di vita dei neonati.

Per ottenere il contributo è necessario presentare agli sportelli delle ASST territoriali, anche via mail, i seguenti documenti: