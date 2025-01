Contributi per giovani agricoltori: focus sull'eccellenza lecchese

20 milioni di euro messi a disposizione da Regione Lombardia per il 2025 per un nuovo bando che aprirà il 17 gennaio 2025, dedicato all’insediamento di giovani agricoltori.

Contributi per giovani agricoltori

Potranno partecipare gli agricoltori di età compresa tra i 18 e i 41 anni non ancora compiuti, titolari di un’azienda agricola individuale o legali rappresentanti di una società agricola di persone, di capitali o cooperativa, insediati per la prima volta in azienda non più di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda. Il contributo previsto, sotto forma di premio una tantum, è di 40.000 euro e di 50.000 euro per le aree svantaggiate di montagna, per aziende con una produzione standard di valore compreso da 18.000 a 300.000 euro e da 12.000 a 300.000 euro per le aree di montagna. Le domande potranno essere presentate dal 17 gennaio 2025 al 15 gennaio 2026. Sono state individuate quattro ‘finestre’, con scadenze il 28 febbraio, 29 maggio, 4 settembre e 15 gennaio 2026, al termine di ognuna delle quali verranno svolte istruttorie e relative graduatorie.

Focus sull'eccellenza lecchese

"Con lo stanziamento di queste risorse – commenta il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini -, Regione si mette al fianco dei giovani agricoltori lombardi. Il nostro obiettivo è quello di incoraggiare e sostenere i giovani, ma anche di ispirarli a vedere l’agricoltura come un’occasione di lavoro concreta. Questo settore agricolo può contribuire in maniera significativa nella nostra provincia, sia in termini economici che di presidio e cura del territorio, penso specialmente alle zone montane, come la Valsassina, dove possiamo vantare una produzione di qualità a “km zero”, basti pensare alla valle dei formaggi. La nostra agricoltura rappresenta un modello lombardo d’eccellenza non invasiva. Un rapporto sostenibile con la terra e con i cittadini, che ha bisogno di sostegno alla produzione più che alla promozione.”

“Tengo molto a ringraziare l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, con il quale ho organizzato per il 20 gennaio una serie di incontri sul territorio. In particolare, alle 14.30 a Barzio, nella sala Pensa della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, si terrà l’incontro “La leggenda della Grigna: valli dei formaggi ed agricoltura eroica, dalle radici profonde allo sguardo sul futuro. Quali opportunità per la Valsassina e per le montagne lecchesi”, un’occasione di confronto con il mondo agricolo e rurale di montagna, gli stakeholders e gli Amministratori Locali, sulle opportunità che Regione mette in campo per questo settore.”