Consorzio Forestale Lecchese: aperte le candidature per il Cda. Il Consorzio Forestale Lecchese, nato nel 2026, è un consorzio di natura privata con attività esterna, che promuove la gestione e la valorizzazione del territorio e ha sede a Barzio in via Fornace Merlo,2.

Il CFL è riconosciuto dalla Regione Lombardia ed aderisce all’Associazione Regionale Consorzi Forestali Lombardi. I circa 30 soci del CFL sono Comuni della provincia di Lecco e Imprese private, alle quali vengono affidati gli interventi ed i lavori promossi e acquisiti dal Consorzio.

I componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio sono designati dall’assemblea generale dei consorziati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comune di Lecco, ente consorziato, intende raccogliere candidature finalizzate alla nomina di un suo rappresentante nel Cda.

Gli interessati possono presentare la propria candidatura alla carica di consigliere entro le ore 12 del 1° febbraio 2024 presentandola a mano al protocollo generale del Comune, tramite raccomandata oppure via PEC all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it. Ai consiglieri è riconosciuto un gettone di presenza.